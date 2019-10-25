Çağlar'lı Leicester'dan Premier Lig'de tarihi skor!

İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Leicester City, deplasmanda Southampton'a konuk oldu.

Karşılaşmanın 10. dakikasında Leicester, Chillwell'in golüyle 1-0 öne geçti. Golden hemen 2 dakika sonra ev sahibi ekipte Bertrand kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Üst üste goller yakalayan deplasman ekibi, 17'de Tielemans, 19 ve 39'da Ayoze Perez ve 45'te Vardy'nin golleriyle ilk yarıyı 5-0 önde kapattı.

İkinci yarıda da hız kesmeyen Tilkiler, 57. (Perez) ve 58. (Vardy) dakikalarda iki gol daha bularak farkı 7'ye çıkardı.

Premier Lig rekorunu kırmak için üst üste ataklarına devam eden Leicester City, 85'te Maddison ile skoru 8-0 yaptı.

90+4'te Jamie Vardy'nin yerde kalmasıyla penaltı kazanan City'de atışı İngiliz forvet gole çevirdi ve maç 9-0 sona erdi.

Bu skorla deplasman ekibi, 1995 yılında Ipswich Town'ı 9-0 mağlup eden Manchester United'ın rekoruna ortak oldu.

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü karşılaşmada 90 dakika boyunca süre aldı.