Çağlar'lı Leicester'dan Premier Lig'de tarihi skor!
İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, 10 kişi kalan Southampton'ı deplasmanda 9-0'lık skorla mağlup ederek Manchester United'ın rekoruna ortak oldu.
İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Leicester City, deplasmanda Southampton'a konuk oldu.
Karşılaşmanın 10. dakikasında Leicester, Chillwell'in golüyle 1-0 öne geçti. Golden hemen 2 dakika sonra ev sahibi ekipte Bertrand kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Üst üste goller yakalayan deplasman ekibi, 17'de Tielemans, 19 ve 39'da Ayoze Perez ve 45'te Vardy'nin golleriyle ilk yarıyı 5-0 önde kapattı.
İkinci yarıda da hız kesmeyen Tilkiler, 57. (Perez) ve 58. (Vardy) dakikalarda iki gol daha bularak farkı 7'ye çıkardı.
Premier Lig rekorunu kırmak için üst üste ataklarına devam eden Leicester City, 85'te Maddison ile skoru 8-0 yaptı.
90+4'te Jamie Vardy'nin yerde kalmasıyla penaltı kazanan City'de atışı İngiliz forvet gole çevirdi ve maç 9-0 sona erdi.
Bu skorla deplasman ekibi, 1995 yılında Ipswich Town'ı 9-0 mağlup eden Manchester United'ın rekoruna ortak oldu.
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü karşılaşmada 90 dakika boyunca süre aldı.
- 26.10.2019
- Güncelleme: 26.10.2019 00:51
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Ayaklanma vakti
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Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
Toplam 1
Yorum
Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
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