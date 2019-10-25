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25 Ekim 2019, Cuma
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Çağlar'lı Leicester'dan 'de tarihi skor!

Çağlar'lı Leicester'dan Premier Lig'de tarihi skor!

İngiltere 'in 10. haftasında 'nün formasını giydiği , 10 kişi kalan 'ı deplasmanda 9-0'lık skorla mağlup ederek 'ın rekoruna ortak oldu.

İngiltere 'in 10. haftasında , deplasmanda 'a konuk oldu.

Karşılaşmanın 10. dakikasında Leicester, Chillwell'in golüyle 1-0 öne geçti. Golden hemen 2 dakika sonra ev sahibi ekipte Bertrand kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Üst üste goller yakalayan deplasman ekibi, 17'de Tielemans, 19 ve 39'da Ayoze Perez ve 45'te Vardy'nin golleriyle ilk yarıyı 5-0 önde kapattı.

İkinci yarıda da hız kesmeyen Tilkiler, 57. (Perez) ve 58. (Vardy) dakikalarda iki gol daha bularak farkı 7'ye çıkardı.

Premier Lig rekorunu kırmak için üst üste ataklarına devam eden Leicester City, 85'te Maddison ile skoru 8-0 yaptı.

90+4'te Jamie Vardy'nin yerde kalmasıyla penaltı kazanan City'de atışı İngiliz forvet gole çevirdi ve maç 9-0 sona erdi.

Bu skorla deplasman ekibi, 1995 yılında Ipswich Town'ı 9-0 mağlup eden 'ın rekoruna ortak oldu.

Milli futbolcu karşılaşmada 90 dakika boyunca süre aldı.

  1. 26.10.2019
  2. Güncelleme: 26.10.2019 00:51
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