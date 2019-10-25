Arsenal'dan flaş Mesut Özil kararı!

31 yaşındaki Türk asıllı 10 numaranın Standard Liege maçında kendisi için "Eğer Mesut kadroda değilse bunun nedeni bu formayı ondan daha çok hak eden birin olmasıdır." diyen hocası Unai Emery ile yaşadığı son tartışma gündeme bomba gibi düşmüştü.