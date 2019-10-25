Arsenal'dan flaş Mesut Özil kararı!

Arsenal'ın son beş resmi maçında kadroya dahi alınmayan ve Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilen Mesut Özil'in Vitoria Guimaraes ile oynanan maç öncesi hocası Unai Emery ile antrenmanda yaşadığı tartışma gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu gelişmelerin ardından İngiliz ekibi Mesut Özil ile ilgili kararını verdi. İşte tüm detaylar...
25 Ekim 2019 Cuma 14:17
Güncelleme: 25.10.2019 14:17
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Arsenal'ın son dört resmi maçında kadroya dahi alınmayan Mesut Özil'in takımdan ayrılacağına yönelik iddialar her geçen gün artıyor.
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31 yaşındaki Türk asıllı 10 numaranın Standard Liege maçında kendisi için "Eğer Mesut kadroda değilse bunun nedeni bu formayı ondan daha çok hak eden birin olmasıdır." diyen hocası UnaiEmery ile yaşadığı son tartışma gündeme bomba gibi düşmüştü.
Topçular'ın UEFA Avrupa Ligi'nde VitoriaGuimaraes ile karşılaştığı mücadele öncesinde gerçekleştirilen son antrenmanda Emery'nin elini soğuk bir şekilde sıkan dünyaca ünlü 10 numaranın daha sonrasında ise hocasıyla bir süre tartıştığı görülmüştü.
Yıldız ismin idmanın ardından Twitter'dan "Beni güldürüyorsun." mesajıyla paylaştığı fotoğrafın İspanyol teknik adama bir gönderme olduğu öne sürülmüştü.
Arsenal'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeGuimaraes ile oynadığı karşılaşmada kadroda yer almayan Mesut Özil'in geleceğiyle ilgili de İngiliz kulübü kararını verdi.