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25 Ekim 2019, Cuma
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Arsenal'dan flaş Mesut Özil kararı!

Arsenal'ın son beş resmi maçında kadroya dahi alınmayan ve Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilen Mesut Özil'in Vitoria Guimaraes ile oynanan maç öncesi hocası Unai Emery ile antrenmanda yaşadığı tartışma gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu gelişmelerin ardından İngiliz ekibi Mesut Özil ile ilgili kararını verdi. İşte tüm detaylar...
25 Ekim 2019 Cuma 14:17 Güncelleme: 25.10.2019 14:17
Arsenal'dan flaş Mesut Özil kararı!

Arsenal'ın son dört resmi maçında kadroya dahi alınmayan Mesut Özil'in takımdan ayrılacağına yönelik iddialar her geçen gün artıyor.

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Arsenal'dan flaş Mesut Özil kararı!

31 yaşındaki Türk asıllı 10 numaranın Standard Liege maçında kendisi için "Eğer Mesut kadroda değilse bunun nedeni bu formayı ondan daha çok hak eden birin olmasıdır." diyen hocası Unai Emery ile yaşadığı son tartışma gündeme bomba gibi düşmüştü.

Arsenal'dan flaş Mesut Özil kararı!

Topçular'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Vitoria Guimaraes ile karşılaştığı mücadele öncesinde gerçekleştirilen son antrenmanda Emery'nin elini soğuk bir şekilde sıkan dünyaca ünlü 10 numaranın daha sonrasında ise hocasıyla bir süre tartıştığı görülmüştü.

Arsenal'dan flaş Mesut Özil kararı!

Yıldız ismin idmanın ardından Twitter'dan "Beni güldürüyorsun." mesajıyla paylaştığı fotoğrafın İspanyol teknik adama bir gönderme olduğu öne sürülmüştü.

Arsenal'dan flaş Mesut Özil kararı!

Arsenal'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Guimaraes ile oynadığı karşılaşmada kadroda yer almayan Mesut Özil'in geleceğiyle ilgili de İngiliz kulübü kararını verdi.

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