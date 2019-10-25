Emre'den tarihi karar! Bunu kimse beklemiyordu - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Ekim 2019, Cuma
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Emre'den tarihi karar! Bunu kimse beklemiyordu

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Emre Belözoğlu, performansıyla taraflı tarafsız herkesi büyülemeye devam ediyor. Kaptan, Fenerbahçe formasıyla bu sezon ligde çıktığı 7 karşılaşmada 1 gol 2 asistlik performans sergiledi. Sezon sonunda şampiyonluk yaşayıp futbolu bırakmak istediği belirtilen Emre'den taraftarları sevindirecek flaş bir karar geldi. Yıldız futbolcu bu kararıyla UEFA'nın 'onur listesi'ne adını yazdıracak...
25 Ekim 2019 Cuma 10:35 Güncelleme: 25.10.2019 10:35
Emre'den tarihi karar! Bunu kimse beklemiyordu

Fenerbahçe'nin sezon başında 4 yıllık aranın ardından yeniden kadrosuna kattığı Emre Belözoğlu, taraflı tarafsız herkesin saygısını kazandı.

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Emre'den tarihi karar! Bunu kimse beklemiyordu

39 yaşındaki yıldız futbolcu, Türkiye Milli Takımı ve Fenerbahçe ile gösterdiği performansla parmak ısırtmaya devam ediyor.

Emre'den tarihi karar! Bunu kimse beklemiyordu

Kenara geldiğinde Fenerbahçe'nin oyun anlamında kalitesinin de gerilediği verilerle desteklenen Emre, son olarak Denizlispor maçında kırık kaburgasıyla hücum pres yaparak topu kazanmış ve Vedat Muriqi'ye golü attırmıştı.

Emre'den tarihi karar! Bunu kimse beklemiyordu

40'ına merdiven dayayan yıldız futbolcu maç sonunda ise, "Kaybetmenin acısındansa kırığın acısını tercih ederim" demişti.

Emre'den tarihi karar! Bunu kimse beklemiyordu

Sezon sonunda şampiyonluk yaşayıp futbolu bırakacağı da ifade edilen Emre'den flaş bir karar geldi.

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