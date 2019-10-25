İtalyan devi Vedat Muriç için düğmeye bastı! İlk somut adım atıldı

Fenerbahçe'nin sezon başında Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Vedat Muriç Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Hem sarı-lacivertli forma altın da hem de Kosova Milli Takımı forması altında gösterdiği performansla adından oldukça söz ettiren Vedat için İtalyan devi ilk somut adımı attı. İşte detaylar...

25 Ekim 2019 Cuma 08:28 Güncelleme: 25.10.2019 08:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





