İtalyan devi Vedat Muriç için düğmeye bastı! İlk somut adım atıldı - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Ekim 2019, Cuma
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Haberler Galeri İtalyan devi Vedat Muriç için düğmeye bastı! İlk somut adım atıldı

İtalyan devi Vedat Muriç için düğmeye bastı! İlk somut adım atıldı

Fenerbahçe'nin sezon başında Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Vedat Muriç Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Hem sarı-lacivertli forma altın da hem de Kosova Milli Takımı forması altında gösterdiği performansla adından oldukça söz ettiren Vedat için İtalyan devi ilk somut adımı attı. İşte detaylar...
25 Ekim 2019 Cuma 08:28 Güncelleme: 25.10.2019 08:28
İtalyan devi Vedat Muriç için düğmeye bastı! İlk somut adım atıldı

Fenerbahçe'nin sezon başında Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Kosovalı golcü Vedat Muriç performansıyla göz dolduruyor.

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İtalyan devi Vedat Muriç için düğmeye bastı! İlk somut adım atıldı

Vedat, Süper Lig'de çıktığı 8 maçta 4 kez fileleri havalandırdı 1 kez de asist yapma başarısı gösterdi.

İtalyan devi Vedat Muriç için düğmeye bastı! İlk somut adım atıldı

Vedat Muriç'in performansı milli takımda da gittikçe yükselmeye devam ediyor.

İtalyan devi Vedat Muriç için düğmeye bastı! İlk somut adım atıldı

Kosova Milli Takımı'yla EURO 2020 elemelerinde boy gösteren golcü futbolcu 4 kez fileleri havalandırmayı başardı.

İtalyan devi Vedat Muriç için düğmeye bastı! İlk somut adım atıldı

Vedat'ın bu performansı İngiliz kulüplerinini de dikkatini çekmişti fakat ilk somut trasnfer adımı İtalyanlardan geldi. İşte ayrıntılar...

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