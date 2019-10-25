Yanal'dan beklenmedik hamle! İşte Fenerbahçe'nin Konyaspor 11'i

Süper Lig'in 9. haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de tek hedef 3 puan. Aykut Kocaman'ın Konyaspor'unu yıkmanın planını hazırlayan deneyimli teknik adam Ersun Yanal, sahaya süreceği ilk 11'i kafasında netleştirdi.
25 Ekim 2019 Cuma 07:26
Güncelleme: 25.10.2019 07:26
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Fenerbahçe'de Konyaspor maçının hazırlıkları sürüyor. Teknik direktör Ersun Yanal, Aykut Kocaman'ın katı savunma anlayışını aşmak için plan hazırlıyor.
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Tecrübeli çalıştırıcının, oyunculardan topu kanatlara taşımalarını istediği öğrenildi.
Ortalar da mümkün olduğunca son çizgiye inerek ve görerek yapılacak.
Geçen hafta YukatelDenizlispor maçında kırık kaburga ile oynayan Emre Belözoğlu'nun maç saatine kadar bir aksilik yaşamaması durumunda yine iğne ve sargıyla sahaya çıkmasına kesin gözle bakılıyor.
Yanal'ın, savunma yönü ile bilinen İttifak Holding Konyaspor karşısında hücum etkinliklerini zenginleştirmeleri gerekeceğini oyuncularına söylediği belirtildi.