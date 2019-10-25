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UEFA ülkeler sıralamasında son durum ne? İşte en güncel tablo
Futbolda ülkelerin Avrupa kupalarına göndereceği takım sayısını ve bu takımların hangi turdan organizasyonlara başlayacağını belirleyen ülke puanı klasmanında Türkiye adına kritik bir sezon yaşanıyor. Şu anda Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir ülkemizi temsil ediyor. Peki Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılmaya etkisi olan bu sıralamada son durum ne? İşte 25 Ekim 2019 itibariyle en güncel tablo ve Türkiye'nin sıralamadaki durumu ve puanı....
25 Ekim 2019 Cuma 07:44
Güncelleme: 25.10.2019 07:44
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Bu sezon Avrupa kupalarında Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir mücadele ediyor. Takımların Avrupa'daki başarısına göre ülke puanı sıralaması değişim gösteriyor.
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Uzunca bir süredir 10. sırada bulunan ve Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderebilmek adına sınırda yer alan Türkiye, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçlarının ardından 11. sıraya geriledi.
Türkiye, bu sezon sonunda ilk 10 dışında kalırsa iki sezon sonra Süper Lig şampiyonunun da ön eleme oynama tehlikesi bulunuyor.
12. sırada bulunan Avusturya ise gittikçe aradaki farkı kapatıyor. İşte rakiplerimizin son durumları ve en güncel sıralama...
Son yıllarda büyük yükseliş gösteren Hollanda takımları bu hafta da ülkelerine kritik puan kazandırdı.