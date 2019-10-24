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24 Ekim 2019, Perşembe
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Medipol Başakşehir-Wolfsberger maçından kareler

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 3. karşılaşmasında temsilcimiz Medipol Başakşehir, sahasında Avusturya ekibi Wolfsberger'i İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 mağlup etti ve Avrupa serüveninde ilk 3 puanını hanesine yazdırdı. İşte Başakşehir-Wolfsberger maçından kareler...
24 Ekim 2019 Perşembe 22:12 Güncelleme: 24.10.2019 22:16
Medipol Başakşehir-Wolfsberger maçından kareler

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda temsilcimiz Medipol Başakşehir, sahasında Wolfsberger'i konuk etti.

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Medipol Başakşehir-Wolfsberger maçından kareler

78. dakikada turuncu-lacivertliler, milli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Medipol Başakşehir-Wolfsberger maçından kareler

Başakşehirli futbolcular golden sonra Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiklere destek amacıyla asker selamı verdi.

Medipol Başakşehir-Wolfsberger maçından kareler

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve Boz Baykuşlar 3 puanı hanesine yazdırdı.

Medipol Başakşehir-Wolfsberger maçından kareler

İŞTE MEDİPOL BAŞAKŞEHİR-WOLFSBERGER MAÇINDAN KARELER

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