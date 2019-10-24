Medipol Başakşehir-Wolfsberger maçından kareler

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 3. karşılaşmasında temsilcimiz Medipol Başakşehir, sahasında Avusturya ekibi Wolfsberger'i İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 mağlup etti ve Avrupa serüveninde ilk 3 puanını hanesine yazdırdı. İşte Başakşehir-Wolfsberger maçından kareler...
24 Ekim 2019 Perşembe 22:12
Güncelleme: 24.10.2019 22:16
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UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda temsilcimiz Medipol Başakşehir, sahasında Wolfsberger'i konuk etti.
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78. dakikada turuncu-lacivertliler, milli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 öne geçti.
Başakşehirli futbolcular golden sonra Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiklere destek amacıyla asker selamı verdi.
Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve Boz Baykuşlar 3 puanı hanesine yazdırdı.