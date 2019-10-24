Tarihi karar ve her şey değişiyor! Falcao'nun maaşı...

Yakın bir tarihte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulacak olan Yeni Vergi Yükümlülükleri Taslağı ile en üst liglerdeki sporcular için yüzde 15 olan vergi yüzde 20'ye çıkartılacak. Süper Lig'in en çok kazanan oyuncusu ve yıllık maaşı en yüksek olan isim şu anda Galatasaray forması giyen Radamel Falcao. Peki, Süper Lig'de en çok kazanan isimler kimler ve maaşları ne kadar? İşte yanıtı...