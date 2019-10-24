Tarihi karar ve her şey değişiyor! Falcao'nun maaşı... - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Ekim 2019, Perşembe
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Tarihi karar ve her şey değişiyor! Falcao'nun maaşı...

Yakın bir tarihte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulacak olan Yeni Vergi Yükümlülükleri Taslağı ile en üst liglerdeki sporcular için yüzde 15 olan vergi yüzde 20'ye çıkartılacak. Süper Lig'in en çok kazanan oyuncusu ve yıllık maaşı en yüksek olan isim şu anda Galatasaray forması giyen Radamel Falcao. Peki, Süper Lig'de en çok kazanan isimler kimler ve maaşları ne kadar? İşte yanıtı...

24 Ekim 2019 Perşembe 16:31 Güncelleme: 24.10.2019 16:52
Tarihi karar ve her şey değişiyor! Falcao'nun maaşı...

Yıllık geliri 500 bin TL'yi aşanlar için yıllık beyanname zorunluluğu getirilecek. Düzgün mükellefe 5 puan indirim kolaylaştırılacak.

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Tarihi karar ve her şey değişiyor! Falcao'nun maaşı...

YÜZDE 5 İNDİRİM ALABİLİRLER

Vergisini düzenli ödeyen mükelleflere yüzde 5 vergi indirimi şartı içinde bulunan, uygulama yılı ve önceki 2 yılda beyannamelerin kanuni süresinde verilmiş ve ödenmiş olma şartı kaldırılacak.

Tarihi karar ve her şey değişiyor! Falcao'nun maaşı...

İndirimin uygulanacağı tarih itibariyle borcunun ödenmiş olması yeterli sayılacak.

Tarihi karar ve her şey değişiyor! Falcao'nun maaşı...

"ÇOK KAZANANDAN ÇOK VERGİ"

Yeni düzenleme ile ilgili açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, sporculara yönelik vergi istisnasının kaldırılacağını söyledi. Muş konu hakkında şu açıklamaları yaptı:

Tarihi karar ve her şey değişiyor! Falcao'nun maaşı...

"Sporculara yönelik istisnayı kaldırıyoruz. Sporcuların gelir vergisi yüzde 20'ye çıkarılacak. Paketin amacı çok kazanandan vergi oranına göre daha çok vergi, az kazanandan daha az vergi. Teklif bunu amaçlamaktadır."

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