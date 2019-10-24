İşte temsilcilerimizin gruplarında güncel puan durumu!
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş K Grubu 3. maçında Portekiz temsilcisi Braga ile karşı karşıya geldi. İlk iki maçında puanla tanışamayan Siyah-Beyazlılar, bu maçtan da 2-1'lik skorla mağlup ayrılarak 0 puanla son sırada yer aldı. Bir diğer temsilcimiz Başakşehir ise mücadeleyi 1-0 kazanarak yüzümü güldürdü. İşte temsilcilerimizin gruplarında güncel puan durumu.
24 Ekim 2019 Perşembe 21:55
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İşte K Grubu'nda güncel puan durumu
UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda ülkemizi temsil eden Beşiktaş, 3. maçında Portekiz ekibi Braga'yı konuk etti.
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İşte K Grubu'nda güncel puan durumu
Siyah-Beyazlılar mücadeleden 2-1'lik skorla mağlup ayrılarak 2. maçında da puanla tanışamadı.
İşte K Grubu'nda güncel puan durumu
İlk hafta mücadelesinde Slovan Bratislava'ya konuk olan Beşiktaş mücadeleden 4-2'lik skorla mağlup ayrılmıştı.
İşte K Grubu'nda güncel puan durumu
Gruptaki diğer maçta ise Braga-Wolverhampton'ı 1-0 ile geçmişti.
İşte K Grubu'nda güncel puan durumu
Grubun ikinci hafta mücadelelerinde ise temsilcimiz Wolverhampton'ı sahasında ağırlamış, rakibine 1-0 ile boyun eğmişti.