İşte temsilcilerimizin gruplarında güncel puan durumu! - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Ekim 2019, Perşembe
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Haberler Galeri İşte temsilcilerimizin gruplarında güncel puan durumu!

İşte temsilcilerimizin gruplarında güncel puan durumu!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş K Grubu 3. maçında Portekiz temsilcisi Braga ile karşı karşıya geldi. İlk iki maçında puanla tanışamayan Siyah-Beyazlılar, bu maçtan da 2-1'lik skorla mağlup ayrılarak 0 puanla son sırada yer aldı. Bir diğer temsilcimiz Başakşehir ise mücadeleyi 1-0 kazanarak yüzümü güldürdü. İşte temsilcilerimizin gruplarında güncel puan durumu.

24 Ekim 2019 Perşembe 21:55
İşte K Grubu'nda güncel puan durumu
İşte K Grubu'nda güncel puan durumu

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda ülkemizi temsil eden Beşiktaş, 3. maçında Portekiz ekibi Braga'yı konuk etti.

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İşte K Grubu'nda güncel puan durumu
İşte K Grubu'nda güncel puan durumu

Siyah-Beyazlılar mücadeleden 2-1'lik skorla mağlup ayrılarak 2. maçında da puanla tanışamadı.

İşte K Grubu'nda güncel puan durumu
İşte K Grubu'nda güncel puan durumu

İlk hafta mücadelesinde Slovan Bratislava'ya konuk olan Beşiktaş mücadeleden 4-2'lik skorla mağlup ayrılmıştı.

İşte K Grubu'nda güncel puan durumu
İşte K Grubu'nda güncel puan durumu

Gruptaki diğer maçta ise Braga-Wolverhampton'ı 1-0 ile geçmişti.

İşte K Grubu'nda güncel puan durumu
İşte K Grubu'nda güncel puan durumu

Grubun ikinci hafta mücadelelerinde ise temsilcimiz Wolverhampton'ı sahasında ağırlamış, rakibine 1-0 ile boyun eğmişti.

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