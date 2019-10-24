UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş K Grubu 3. maçında Portekiz temsilcisi Braga ile karşı karşıya geldi. İlk iki maçında puanla tanışamayan Siyah-Beyazlılar, bu maçtan da 2-1'lik skorla mağlup ayrılarak 0 puanla son sırada yer aldı. Bir diğer temsilcimiz Başakşehir ise mücadeleyi 1-0 kazanarak yüzümü güldürdü. İşte temsilcilerimizin gruplarında güncel puan durumu.