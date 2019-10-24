İşte Beşiktaş-Braga mücadelesi ilk 11'leri - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Ekim 2019, Perşembe
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İşte Beşiktaş-Braga mücadelesi ilk 11'leri

UEFA Avrupa Ligi K Grubu mücadelesinde temsilcimiz Beşiktaş, Portekiz temsilcisi Braga ile mücadele edecek. Mücadelenin ilk düdüğü saat 19.55'de Vodafone Park'ta çalacak. Karşılaşma öncesi merakla beklenen ilk 11'ler de belli oldu.

24 Ekim 2019 Perşembe 18:43 Güncelleme: 24.10.2019 18:45
İşte Beşiktaş-Braga mücadelesi ilk 11'leri

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda 3. maçına çıkacak olan Beşiktaş, Portekiz ekibi Braga'yı konuk edecek siyah-beyazlı temsilcimiz, rakibini yenerek gruptan çıkabilme şansını artırmayı hedefliyor. Mücadelenin ilk düdüğü saat 19.55'te çalacak.

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İşte Beşiktaş-Braga mücadelesi ilk 11'leri

SAKATLAR CAN SIKIYOR
Zorlu Braga maçı öncesinde Teknik Direktör Avcı da kadro kurmakta zorlanıyor. Ameliyat olan Dorukhan'ın dışında N'Koudou, Ruiz, Gökhan, Douglas, Burak ve Diaby'nin sakatlıkları halen devam ediyor.

İşte Beşiktaş-Braga mücadelesi ilk 11'leri

Bu isimlerden sadece Ruiz'in az da olsa bugünkü karşılaşmada forma giyme şansı bulunurken; diğer oyuncular ise maç kadrosunda olmayacak. Hafta sonunda oynanan A.Gücü karşılaşmasında sakat olduğu için forma giyemeyen Oğuzhan ise takımla birlikte çalışıyor ancak onun için de son karar maç saatinde verilecek.

İşte Beşiktaş-Braga mücadelesi ilk 11'leri

TARAFTAR KENETLENDi
Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yaptığı açıklamalar, taraftarı da olumlu anlamda etkiledi. Çebi'nin taraftarı tekrar tribünlere çekmek istediğini söylemesi üzerine sosyal medyada kulübe destek olmak isteyen siyah-beyazlılar, Braga maçında da tribünlerdeki yerini alacak. Fikret Orman yönetimini protesto eden tribünlerin, ilk kez 90 dakika boyunca sadece takıma destek vereceği bir karşılaşma olması bekleniyor.

İşte Beşiktaş-Braga mücadelesi ilk 11'leri

3 KEZ ÇEYREK FiNAL OYNADI
Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986- 1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002- 2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi. Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.

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