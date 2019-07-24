Merih Demiral attı Juventus kazandı!
Juventus ile Inter, Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda karşı karşıya geldi. 1-1'lik eşitlikle sona eren maç doğrudan penaltılara gitti. Seri penaltı atışlarında topun başına geçen Merih, golü atarak Juventus'a galibiyeti getirdi.
Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda iki İtalyan devi Juventus ve Inter kozlarını paylaştı. De Ligt'in kendi kalesine attığı golle Inter'in 1-0 öne geçtiği maçta cevabı Cristiano Ronaldo verdi.
Normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmada doğrudan penaltı atışlarına gidildi. İlk 5 atışta kalesinde devleşen Buffon iki penaltıyı kurtarmasına rağmen eşitliğe engel olamadı. Altıncı vuruşlarda Buffon'un kurtardığı penaltı sonrası topun başına gelen Merih, maça son noktayı koydu.
- 24.07.2019
- Güncelleme: 24.07.2019 17:32
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Trabzonspor forma tanıtımıyla dünyayı kendine hayran bıraktı
Toplam 1
Yorum
Yılmaz yazıcı Galatasaray taraftarıyım.Son yıllarda Trabzonspor ile maçlarımız çok çekişmeli geçiyor :) ve bundan memnun değilim ama reklam filmi muhteşem
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Açık artırma ile satacağım
Toplam 1
Yorum
HASAN KILIÇARSLAN BAŞKANIM SATMA. GURUR MÜZEMİZE KOY.
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2 bin 650 forma şartı
Toplam 3
Yorum
Hasan KILIÇARSLAN En büyük başkan bizim başkan bizim başkan. Tarih seni altın harflerle yazacak.
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