Merih Demiral attı Juventus kazandı!

Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda iki İtalyan devi Juventus ve Inter kozlarını paylaştı. De Ligt'in kendi kalesine attığı golle Inter'in 1-0 öne geçtiği maçta cevabı Cristiano Ronaldo verdi.

Normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmada doğrudan penaltı atışlarına gidildi. İlk 5 atışta kalesinde devleşen Buffon iki penaltıyı kurtarmasına rağmen eşitliğe engel olamadı. Altıncı vuruşlarda Buffon'un kurtardığı penaltı sonrası topun başına gelen Merih, maça son noktayı koydu.