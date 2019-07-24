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24 Temmuz 2019, Çarşamba
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attı kazandı!

Merih Demiral attı Juventus kazandı!

ile Inter, 'nda karşı karşıya geldi. 1-1'lik eşitlikle sona eren maç doğrudan penaltılara gitti. Seri penaltı atışlarında topun başına geçen Merih, golü atarak Juventus'a galibiyeti getirdi.

'nda iki İtalyan devi ve Inter kozlarını paylaştı. De Ligt'in kendi kalesine attığı golle Inter'in 1-0 öne geçtiği maçta cevabı verdi.

Normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmada doğrudan penaltı atışlarına gidildi. İlk 5 atışta kalesinde devleşen Buffon iki penaltıyı kurtarmasına rağmen eşitliğe engel olamadı. Altıncı vuruşlarda Buffon'un kurtardığı penaltı sonrası topun başına gelen Merih, maça son noktayı koydu.

Merih Demiral attı Juventus kazandı

  1. 24.07.2019
  2. Güncelleme: 24.07.2019 17:32
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