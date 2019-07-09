Bafetimbi Gomis geleceğiyle ilgili kararı verdi
Adı bir dönem Fenerbahçe ile anılan Fransız golcü Befetimbi Gomis, geleceğiyle ilgili kararı verdi. Galatasaray'ın eski golcüsü, Al Hilal'de mutlu olduğunu ve kariyerinin geri kalanını Arabistan'da sürdürmek istediğini söyledi.
Galatasaray'ın eski santrforu Bafetimbi Gomis, geleceği hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"KARİYERİMİ BURADA BİTİRMEK İSTİYORUM"
"Al Hilal'de kalmak istiyor musun?" sorusunu yanıtlayan Gomis, "Burada olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Mümkün olduğunca burada oynamayı hedefliyorum. Kariyerimi Al Hilal'de bitirmek istiyorum" dedi.
RAZVAN LUCESCU YORUMU
PAOK'un ardından Al Ahli'nin başına geçen Razvan Lucescu hakkında da konuşan Fransız golcü, "Ne istediğini bilen bir teknik adam. Bir oyun felsefesi var. Al Hilal'e uygun bir koç olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
"AL HİLAL'E GELDİM ÇÜNKÜ..."
Gomis, "Al Hilal'e neden geldin?" sorusuna ise "Çünkü benim için Asya'daki en büyük kulüp. Yeni bir meydan okuma ve daha fazla kupa kazanmak için geldim" şeklinde yanıt verdi.
ADI FENERBAHÇE İLE ANILMIŞTI
Galatasaray'dan ayrılarak Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımına transfer olan golcü futbolcunun adı Fenerbahçe ile anılmıştı. Golcü futbolcunun transfer döneminin başında sarı-lacivertli kulübe transfer olacağı iddia edilmişti.
- 09.07.2019
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Yok artık Celta
Toplam 1
Yorum
EMRE GS YA GELMELİ. EMRE MOR GS YA GELMELİ. İMPARATOR ONU ADAM EDER VEDE OYNATIR. GS DA BİR YETENEK KAZANIR
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Fenerbahçe'nin transferi sosyal medyadan açıklandı! Resmen... Son dakika haberleri
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Yorum
zafer yaşasın rizespor kardeş klüp. teşekkürler rizespor..hayırlı uğurlu olsun.
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Resmi açıklama: Muriç transferinde anlaşma sağladık
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Yorum
Mirzebey Caykurize-Fenerin kopiyasidir
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