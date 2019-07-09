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09 Temmuz 2019, Salı
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Fatih Terim'den Arda Turan kararı

Spor Toto Süper Lig'de yılın transfer bombası patlamak üzere. Daha önce Arda Turan'ın Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilmişti. Fakat Fatih Terim ile Arda Turan arasındaki gerinlik nedeniyle transferin gerçekleşmeyeceği düşünülüyordu. Herkes transfer rafa kalktı derken Fatih Terim, Arda Turan ile ilgili kararını yönetime iletti. İşte ayrıntılar...
9 Temmuz 2019 Salı 08:23
Fatih Terim'den Arda Turan kararı

Galatasaray'da Arda Turan sesleri daha gür duyulmaya başladı.

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Fatih Terim'den Arda Turan kararı

Bir süredir yuvaya geri döneceği söylenen yıldız futbolcu konusunda son günlerde önemli gelişmelerin yaşandığı ortaya çıktı.

Fatih Terim'den Arda Turan kararı

Fatih Terim'in de Arda Turan'ın transferine onay vermesi yönetimi harekete geçirdi.

Fatih Terim'den Arda Turan kararı

KIRGINLIKLAR GERİDE KALDI

Milli Takımı çalıştırdığı dönemde Arda ile kırgınlık yaşayan Terim'in eski öğrencisiyle buzları erittiği öğrenildi.

Fatih Terim'den Arda Turan kararı

Arda'nın Galatasaray'a gelmeyi çok istediği ve gelişmeleri izlediği öne sürüldü.

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