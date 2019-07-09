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Fatih Terim'den Arda Turan kararı
Spor Toto Süper Lig'de yılın transfer bombası patlamak üzere. Daha önce Arda Turan'ın Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilmişti. Fakat Fatih Terim ile Arda Turan arasındaki gerinlik nedeniyle transferin gerçekleşmeyeceği düşünülüyordu. Herkes transfer rafa kalktı derken Fatih Terim, Arda Turan ile ilgili kararını yönetime iletti. İşte ayrıntılar...
9 Temmuz 2019 Salı 08:23
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Arda'nın Galatasaray'a gelmeyi çok istediği ve gelişmeleri izlediği öne sürüldü.
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