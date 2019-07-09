Galatasaray'ın yeni gözdesi Nabil Bentaleb

Gelecek sezon için kadro çalışmalarını tam gaz sürdüren Galatasaray'ın transfer listesindeki oyuncularla ilgili her gün yeni bir isim ortaya çıkıyor. Orta sahaya takviye yapacak sarı-kırmızılılar için yeni iddia ortaya atıldı. Banega'da ısrarcı olan Aslan'ın bu transferi bitirememesi halinde Cezayirli yıldızla temasa geçeceği ifade edildi.
9 Temmuz 2019 Salı 07:52
Güncelleme: 09.07.2019 07:52
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Transfer döneminin hareketli takımlarından Galatasaray için her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Bu kez Alman basını, sarı-kırmızılıların orta sahaya yapacağı takviye ile ilgili bir haber yaptı.
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Ever Banega ile temasta olan Aslan'ın bu transferde sonuca ulaşamaması halinde rotayı Nabil Bentaleb'e çevireceği ileri sürüldü. Alman temsilcisi Schalke 04 ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Cezayirli orta sahanın yüksek bedeli dikkat çekerken, sarıkırmızılı idarecilerin kiralama yöntemine gideceği belirtildi.
İKİ YÖNLÜ OYUNCU
Cezayir Milli Takımı'nın da formasını giyen 24 yaşındaki futbolcu, 3 sezondur Alman ekibinde oynuyor. Önceki 3 sezon da Premier Lig'de Tottenham'da oynayan yıldız oyuncu, oyunun iki yönünü de kullanıyor.
Güçlü fiziğiyle de dikkat çeken Bentaleb, özellikle savunmaya verdiği destekle takımına katkı sağlıyor. Geçtiğimiz sezon Schalke 04'ün vazgeçilmezleri arasında yer alan genç futbolcu, forma giydiği 34 resmi karşılaşmada 8 kez rakip fileleri havalandırırken, 1 de asist yaptı.
ÇİZME'YE ÇIKARMA...
Uzun süredir transfer gündeminde olduğu iddia edilen Gervinho için görüşmelerini sürdüren G.Saray, tüm şartları zorluyor. Fildişi Sahili oyuncuyu kadrosuna katmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, kulübü Parma'yla sıkı bir pazarlığa girmeye hazırlanıyor.