Samudio'nun cezası indi! – Fotomaç – 17 Mayıs 2019 function bdGetPathCount(){var pathCount=0;for (i=0;i0){pathCount++;}}return pathCount;}
17 Mayıs 2019, Cuma
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Samudio'nun cezası indi!

Samudio'nun cezası indi!

, oyuncu Samudio'ya verilen 2 maçlık ceza 1 maça indirdi. İşte Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklama.

, oyuncu Samudio'ya verilen 2 maçlık ceza 1 maça indirdi. İşte Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklama.

Tahkim Kurulu 17 Mayıs 2019 günlü (27) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)
1. E.2019/182- K.2019/198

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin PFDK'nın 09.05.2019 tarihli E.2018-2019/941 K.2018-2019/1153 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 140.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Kale Arkası G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamında ki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

4. E.2019/182- K.2019/199

Çaykur Rize Spor A.Ş.'nin futbolcusu Braian Jose Samudio Segovia ile ilgili PFDK'nın 16.05.2019 tarihli E.2018-2019/966 K.2018-2019/1183 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Çaykur Rize Spor A.Ş.'nin futbolcusu Braian Jose Samudio Segovia'nın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezasının; 1 resmi müsabakadan men cezası şeklinde PFDK kararının düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

  1. 17.05.2019
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