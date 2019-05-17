Samudio'nun cezası indi!
Tahkim Kurulu, Çaykur Rizesporlu oyuncu Samudio'ya verilen 2 maçlık ceza 1 maça indirdi. İşte Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklama.
Tahkim Kurulu, Çaykur Rizesporlu oyuncu Samudio'ya verilen 2 maçlık ceza 1 maça indirdi. İşte Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklama.
TFF Tahkim Kurulu 17 Mayıs 2019 günlü (27) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)
1. E.2019/182- K.2019/198
Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin PFDK'nın 09.05.2019 tarihli E.2018-2019/941 K.2018-2019/1153 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 140.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Kale Arkası G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamında ki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
4. E.2019/182- K.2019/199
Çaykur Rize Spor A.Ş.'nin futbolcusu Braian Jose Samudio Segovia ile ilgili PFDK'nın 16.05.2019 tarihli E.2018-2019/966 K.2018-2019/1183 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- Çaykur Rize Spor A.Ş.'nin futbolcusu Braian Jose Samudio Segovia'nın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezasının; 1 resmi müsabakadan men cezası şeklinde PFDK kararının düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile,
Karar verilmiştir.
TFF Tahkim Kurulu
- 17.05.2019
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Trabzonspor'da hedef yeniden Sehic
Toplam 2
Yorum
ARDA YETER !... Aslan gibi genç,yetenekli 2 kalecimiz varken bence gereksiz verilecek bir para.Onun yerine defansa çok ciddi takviye ve iyi bir forvet yeter
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Yak gel Ribery
Toplam 2
Yorum
aslan kaçıp gideni istemiyoruz. elden ayaktan duşünce mi aklin başina geldi? emeklilik parasi mi lazim.. başka kapiya...
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Yak gel Ribery
Toplam 2
Yorum
?* İYİ HOŞ DA 36 YAŞINDAKİ BİR OYUNCUYA 4 MİLYON EUR PARA VERMEYİN.ADAMINTECRUBESİ LAZIM.İLLAKİ YAŞINDAN DOLAYI PERFORMANI DÜŞECEK
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