TFF'den 2 futbolcuya 16 maç men!

Bilecik 2. Amatör Lig B grubunda mücadele eden Güneşspor, Karaköyspor ve Bozüyük 4 Eylülspor takımı yöneticileri ligde mücadele ettikleri Kurtköyspor'un kendi müsabakalarından başkasının lisansı ile futbolcu oynattıkları gerekçesiyle TFF'ye bağlı AFDK'ya şikayet ettiler.

Yapılan şikayet sonrasında Güneşspor-Kurtköyspor müsabakasında Futbol Müsabakalar Talimatının 22/G-23/1-3 maddeleri yoluyla Futbol Disiplin Talimatının 47/3 maddesi gereği Kurtköyspor'un 4-0 hükmen mağlubiyetine ve mevcut puanından 3 puanın silinmesine karar verildi.

Ayrıca, takım yöneticisi Yener Uzun'a futbolcunun lisansı ile başka bir futbol oynatmaktan Futbol Disiplin Talimatının 47/1-B-C maddesi uyarınca 2 ay hak mahrumiyeti cezası verildi.

Ayrıca bu müsabakada lisansı Vitrapsor'da bulunan Güneşspor-Kurtköyspor müsabakasında başkasının lisansı ile oynayan Poyraz Eserkaya Futbol Disiplin Talimatının 47/1-A maddesi uyarınca 8 resmi müsabakadan men cezası aldı.

KARAKÖYSPOR İTİRAZI

Kurtköyspor-Karaköyspor müsabakasında deplasman takımı Karaköyspor'un AFDK'ya yaptığı itiraz sonucu İbrahim Kaymaz adlı futbolcu lisansı ile başka bir futbolcu oynaması nedeniyle ve futbolcunun alınan savunması 'Ben oynadım başkası değil' savunmasına istinaden ve olayın kanıtlaması sonucu futbolcuya Futbol Disiplin Talimatının 47/1-a maddesi uyarınca 8 resmi müsabakadan men cezası verildi.

Bu maçta da müsabakada lisansı Vitrapsor'da bulunan Poyraz Eserkaya tekrar başkasının lisansı ile Kurtköyspor-Karaköyspor çıktığı anlaşılarak, Futbol Disiplin Talimatının 47/1-a maddesi uyarınca 8 resmi müsabakadan men cezası aldı. Bu cezayla futbolcunun cezası 16 maça çıktı.

Yönetici Yener Uzun'a futbolcunun lisansı ile başka bir futbol oynatmaktan Futbol Disiplin Talimatının 47/1-b maddesi uyarınca 2 ay hak mahrumiyeti cezası verildi. Bu cezayla yöneticinin cezası da 4 aya çıktı.

Ayrıca Kurtköyspor Kulübü hakkında futbolcunun kendine ait olmayan lisanların kullanılması temine etmek gerekçesiyle Futbol Müsabakaları Talimatı 22/g-23/1-3 maddesi yoluyla Futbol Disiplin Talimatının 47/3 maddelerin uyarınca 3-0 hükmen mağlubiyet cezası ile mevcut puanından 3 puan silinmesi cezası verildi. Bu cezayla takımın 6 puanın silinmiş oldu.

BOZÜYÜK 4 EYLÜLSPOR İTİRAZI

Bozüyük 4 Eylülspor- Kurtköyspor müsabakası sonrası Bozüyük ekibinin AFDK'ya yaptığı itiraz sonucu Kurtköyspor oyuncusu Mehmet Özdemir'in lisansı ile başka bir futbolcu oynatılması sonucu Futbol Disiplin Talimatının 47/1-a maddesine uyarınca futbolcunun "Ben oynadım başkası değil" savunmasına karşın ve olayın kanıtlaması sonucu futbolcuya 8 resmi müsabakadan men cezası verildi.

Aynı takımın futbolcu Zeki Yardımcı'ya ise aynı gerekçe ve maddelerden 8 resmi müsabakadan men cezası aldı. Takımın yönetici Yener Uzun'a futbolcunun lisansı ile başka bir futbol oynatmaktan Futbol Disiplin Talimatının 47/1-b maddesi uyarınca 2 ay hak mahrumiyeti cezası alırken, yöneticinin cezası toplamda 4 ay oldu.