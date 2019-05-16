TFF kararını verdi! Beşiktaş'a tazminat şoku
17 Mayıs 2019, Cuma
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kararını verdi! 'a tazminat şoku

TFF kararını verdi! Beşiktaş'a tazminat şoku

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Kulübü’nün 3 Ağustos 2018’de sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği ’a 1 milyon 275 bin Euro (8 milyon 577 bin lira) tazminat ödenmesini kararlaştırdı.

Uyuşmazlık Kurulu, 'ın geçtiğimiz sezon sözleşmesini tek taraflı feshettiği 'a 1 milyon 275 bin Euro (8 milyon 577 bin lira) tazminat ödemesine karar verdi.

3 MiLYON EURO iSTEDi

Veli Kavlak ise kulüpten yaklaşık 3 milyon Euro (20 milyon lira) talep ediyordu. 2011 yılında 750 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Rapid Wien'den Beşiktaş'a transfer olan Veli Kavlak, ilk dört sezon takımın değişmez isimleri arasına girdi. Mücadeleci futboluyla taraftarların en sevdiği futbolcular arasına giren Veli, 2015 yılında omuzundan sakatlandı.

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Defalarca ameliyat olmasına rağmen eski sağlığına ve performansına ulaşamayan Veli'den kendisine takım bulması istendi. Ancak futbolcu buna yanaşmayınca yönetim geçen sezonun başında sözleşmeyi feshetti.

Beşiktaş'ta oynadığı 152 maçta 8 gol atıp, 15 asist yapan Veli, halen boşta.

  1. 16.05.2019
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