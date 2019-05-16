Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Beşiktaş Kulübü’nün 3 Ağustos 2018’de sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği Veli Kavlak’a 1 milyon 275 bin Euro (8 milyon 577 bin lira) tazminat ödenmesini kararlaştırdı.
TFF Uyuşmazlık Kurulu, Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon sözleşmesini tek taraflı feshettiği Veli Kavlak'a 1 milyon 275 bin Euro (8 milyon 577 bin lira) tazminat ödemesine karar verdi.
3 MiLYON EURO iSTEDi
Veli Kavlak ise kulüpten yaklaşık 3 milyon Euro (20 milyon lira) talep ediyordu. 2011 yılında 750 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Rapid Wien'den Beşiktaş'a transfer olan Veli Kavlak, ilk dört sezon takımın değişmez isimleri arasına girdi. Mücadeleci futboluyla taraftarların en sevdiği futbolcular arasına giren Veli, 2015 yılında omuzundan sakatlandı.
Defalarca ameliyat olmasına rağmen eski sağlığına ve performansına ulaşamayan Veli'den kendisine takım bulması istendi. Ancak futbolcu buna yanaşmayınca yönetim geçen sezonun başında sözleşmeyi feshetti.
Beşiktaş'ta oynadığı 152 maçta 8 gol atıp, 15 asist yapan Veli, halen boşta.
- 16.05.2019
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Toplam 1
Yorum
Bay Mert Konuşsana ı love Haci
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‘Çok ağladınız’
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Yorum
YAZIK. HEMDE SEMPATİ DUYDUĞUMUZ AKHİSAR BUNLAR SAHAYA FUTBOL İÇİN DEĞİL TEKME TOKAT ATMAK İÇİN ÇIKMIŞLAR VEDE ŞARTLANDIRILMIŞLAR
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Yak gel Ribery
Toplam 3
Yorum
GELMESİN BU ADAM GS YIN KAPISINDAN İÇERİ GİRMEMELİDİR. ALLEMİ CİHAN OLSA. BU KAÇAK GÜVENSİZ ADAM
TFF kararını verdi! Beşiktaş'a tazminat şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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