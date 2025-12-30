TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’ta milli yıldız için geri sayım! İlk imzayı o atacak

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapmak isteyen Beşiktaş, orta saha takviyesi için rotasını Almanya'ya çevirdi. Sabah'ta yer alan habere göre siyah-beyazlılar, Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcu Salih Özcan ile ilgili yoğun bir görüşme trafiği yürütüyor.

Alman ekibinde bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan ve sözleşmesinin son yılına giren 27 yaşındaki orta saha oyuncusu için Beşiktaş yönetimi, oyuncunun bonservis sorununu çözmesini bekliyor. Bu sürecin olumlu ilerlemesi halinde transferin kısa sürede netleşmesi planlanıyor.

Siyah-beyazlılarda hedef, 2 Ocak'a kadar anlaşmayı sonuçlandırmak ve resmi transfer döneminin açılmasıyla birlikte ilk imzayı Salih Özcan'a attırmak.