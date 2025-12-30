CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’ta milli yıldız için geri sayım! İlk imzayı o atacak

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’ta milli yıldız için geri sayım! İlk imzayı o atacak

Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Beşiktaş, Borussia Dortmund forması giyen milli orta saha Salih Özcan’ı ara transfer döneminde kadrosuna katmak için temaslarını hızlandırdı. İşte detaylar… (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2025 Salı 09:58
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’ta milli yıldız için geri sayım! İlk imzayı o atacak

Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapmak isteyen Beşiktaş, orta saha takviyesi için rotasını Almanya'ya çevirdi. Sabah'ta yer alan habere göre siyah-beyazlılar, Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcu Salih Özcan ile ilgili yoğun bir görüşme trafiği yürütüyor.

Alman ekibinde bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan ve sözleşmesinin son yılına giren 27 yaşındaki orta saha oyuncusu için Beşiktaş yönetimi, oyuncunun bonservis sorununu çözmesini bekliyor. Bu sürecin olumlu ilerlemesi halinde transferin kısa sürede netleşmesi planlanıyor.

Siyah-beyazlılarda hedef, 2 Ocak'a kadar anlaşmayı sonuçlandırmak ve resmi transfer döneminin açılmasıyla birlikte ilk imzayı Salih Özcan'a attırmak.

REKLAM - D&R
F.Bahçe'den transferde ters köşe! Yeni golcü...
DİĞER
Gürcan Bilgiç’ten Fenerbahçe değerlendirmesi! Seçim olacak mı?
Son dakika! Ankara ve İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda şüpheli yakalandı
G.Saray'ın yıldızına Ada'dan kanca!
Beşiktaş’tan forvet planı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
3 Bant Bilardo Türkiye Şampiyonası! 3 Bant Bilardo Türkiye Şampiyonası! 09:45
Fırtına'dan Nwaiwu için son teklif! Fırtına'dan Nwaiwu için son teklif! 09:44
G.Saray'ın yıldızına Ada'dan kanca! G.Saray'ın yıldızına Ada'dan kanca! 09:33
Beşiktaş’tan forvet planı! Beşiktaş’tan forvet planı! 09:28
F.Bahçe'den transferde ters köşe! Yeni golcü... F.Bahçe'den transferde ters köşe! Yeni golcü... 09:28
Genç güreşçiler mindere çıktı! Genç güreşçiler mindere çıktı! 09:26
Daha Eski
Tanzanya-Tunus maçı detayları! Tanzanya-Tunus maçı detayları! 09:25
G.Saray'da orta saha için B planı hazır! G.Saray'da orta saha için B planı hazır! 09:07
Aşkın Demir görevini bırakıyor! Aşkın Demir görevini bırakıyor! 09:00
F.Bahçe ile Roma arasında dev takas hamlesi! F.Bahçe ile Roma arasında dev takas hamlesi! 08:58
F.Bahçe'ye dev müjde! 2 transfer 1 ayrılık F.Bahçe'ye dev müjde! 2 transfer 1 ayrılık 08:43
F.Bahçe'ye Boşnak stoper! F.Bahçe'ye Boşnak stoper! 00:54