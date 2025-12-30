TRANFER HABERİ - Fenerbahçe’den Dinamo Zagreb’e Livakovic yanıtı! İşte istenen rakam

CANLI SKOR ANA SAYFA
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Sezon başında Girona'ya kiralanan ancak süre alamayan Dominik Livakovic, ülkesine dönmek istiyor. Dinamo Zagreb opsiyonsuz kiralama talep ederken, Fenerbahçe 3 milyon Euro'luk zorunlu satın alma maddesinde ısrarcı. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2025 Salı 11:48 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2025 Salı 11:49
Sezon başında La Liga temsilcisi Girona'ya kiralanan ancak İspanyol ekibinde forma şansı bulamayan Dominik Livakovic için ülkesine dönüş ihtimali güçleniyor. 30 yaşındaki Hırvat kalecinin, Dinamo Zagreb'e kiralanması gündemde.

Tecrübeli eldivenin yakın çevresine, "Zagreb'e dönmek istiyorum, ailemle orada yaşamak istiyorum" dediği öne sürülürken, Livakovic'in Dinamo Zagreb dışında bir seçeneğe sıcak bakmadığı ifade ediliyor.

FENERBAHÇE'DEN NET YANIT

Hırvat kulübü, transferi opsiyonsuz kiralama formülüyle bitirmek isterken, Fenerbahçe cephesinden net bir karşılık geldi. Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertliler, "3 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu eklenirse oyuncuyu göndeririz" şartını iletti. Yönetimin bu rakamın altına inmeye niyetli olmadığı belirtiliyor.

