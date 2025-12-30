TRANFER HABERİ - Fenerbahçe’den Dinamo Zagreb’e Livakovic yanıtı! İşte istenen rakam

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Sezon başında La Liga temsilcisi Girona'ya kiralanan ancak İspanyol ekibinde forma şansı bulamayan Dominik Livakovic için ülkesine dönüş ihtimali güçleniyor. 30 yaşındaki Hırvat kalecinin, Dinamo Zagreb'e kiralanması gündemde.

Tecrübeli eldivenin yakın çevresine, "Zagreb'e dönmek istiyorum, ailemle orada yaşamak istiyorum" dediği öne sürülürken, Livakovic'in Dinamo Zagreb dışında bir seçeneğe sıcak bakmadığı ifade ediliyor.