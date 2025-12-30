CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Chelsea-Bournemouth maçı CANLI izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Chelsea-Bournemouth maçı CANLI izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig’in 19. haftasında Chelsea, sahasında ligin alt sıralarından kurtulmaya çalışan Bournemouth’u ağırlıyor. Ligde topladığı 29 puanla 5. sırada yer alan ve son maçında Aston Villa’ya 2-1 mağlup olarak yara alan Chelsea, taraftarı önünde kazanarak 2025 yılına galibiyetle veda etmeyi ve ilk dört yarışındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. 22 puanla 15. sırada yer alan ve ligde 9 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Andoni Iraola yönetimindeki Bournemouth ise, bu zorlu deplasmanda sürpriz bir sonuç alarak kötü gidişatı durdurmayı amaçlıyor. İşte Chelsea-Bournemouth maçı detayları...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2025 Salı 11:45 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2025 Salı 11:46
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Chelsea-Bournemouth maçı CANLI izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Chelsea-Bournemouth maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Premier Lig'de yılın son maç gününde Chelsea ve Bournemouth, ligin ilk yarısını galibiyetle noktalamak için sahaya çıkıyor. Teknik direktör Enzo Maresca yönetimindeki Chelsea, özellikle iç sahada kaybettiği puanları telafi etmek ve savunma hattındaki Levi Colwill gibi önemli eksiklere rağmen Cole Palmer'ın yaratıcılığıyla sonuca gitmek istiyor. Diğer tarafta, son haftalarda savunma zaaflarıyla dikkat çeken ve ligin en çok gol yiyen takımlarından biri olan Bournemouth, Antoine Semenyo'nun hızıyla Stamford Bridge'de gol bulmaya çalışacak. Sezonun ilk haftalarında iki takım arasında oynanan golsüz beraberliğin ardından, bu randevu her iki ekip için de sezonun ikinci yarısına hangi moralle girileceğini belirleyecek stratejik bir önem taşıyor. İşte Chelsea-Bournemouth detayları...

Chelsea-Bournemouth MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Chelsea-Bournemouth maçı 30 Aralık Salı günü oynanacak. Stamford Bridge'deki mücadele Türkiye Saati ile 22.30'da başlayacak.

Chelsea-Bournemouth MAÇI HANGİ KANALDA?

Samuel Barrott'un düdüğüyle start alacak Chelsea-Bournemouth maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Chelsea-Bournemouth MUHTEMEL 11'LER

Chelsea: Sanchez; James, Fofana, Chalobah, Gusto; Fernandez, Caicedo; Neto, Palmer, Garnacho; Pedro

Bournemouth: Petrovic; Jimenez, Diakite, Senesi, Truffert; Scott, Cook; Brooks, Kluivert, Semenyo; Evanilson

ASpor CANLI YAYIN

Fred’den A. Mineiro sorusuna cevap!
Okan Buruk'tan ayrılığa veto!
DİĞER
Fenerbahçe’de icraat zamanı! 30 milyon euroya satılacak...
Son dakika! 21 ilde DEAŞ operasyonu: Çok sayıda şüpheli yakalandı
Lewa transferinde F.Bahçe'ye rakip çıktı!
G.Saray'ın yıldızına Ada'dan kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe eski başkanı Ali Muhittin Hacıbekir'i andı! F.Bahçe eski başkanı Ali Muhittin Hacıbekir'i andı! 11:25
Milli sporcular 2025'te tarih yazdı! Milli sporcular 2025'te tarih yazdı! 11:23
Okan Buruk'tan ayrılığa veto! Okan Buruk'tan ayrılığa veto! 11:17
Botsvana-D. Kongo Cumhuriyeti maçı ayrıntıları! Botsvana-D. Kongo Cumhuriyeti maçı ayrıntıları! 11:15
Barcelona taraftarından men talebi! Barcelona taraftarından men talebi! 11:07
Fred’den A. Mineiro sorusuna cevap! Fred’den A. Mineiro sorusuna cevap! 11:06
Daha Eski
Benin-Senegal maçı ne zaman? Benin-Senegal maçı ne zaman? 11:02
Ferhat Akbaş'tan Türk voleyboluna mesaj! Ferhat Akbaş'tan Türk voleyboluna mesaj! 10:45
Uganda ile Nijerya karşı karşıya! Uganda ile Nijerya karşı karşıya! 10:44
Göztepe Guilherme Luiz ile anlaştı Göztepe Guilherme Luiz ile anlaştı 10:39
Trabzonspor’un hücum üçlüsü önde! Trabzonspor’un hücum üçlüsü önde! 10:37
Alperen'siz Houston evinde kazandı! Alperen'siz Houston evinde kazandı! 10:35