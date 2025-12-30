Benin-Senegal maçı detayları: Saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Benin-Senegal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fas'ın Tanca şehrindeki Tangier Grand Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka, D Grubu'ndaki tüm dengeleri altüst edebilecek bir potansiyele sahip. Benin, savunma disiplini ve Steve Mounie'nin hava hakimiyetine dayalı oyun planıyla kıtanın en güçlü kadrolarından birine sahip olan rakibini durdurmaya çalışacak. Diğer tarafta Senegal ise Sadio Mane ve Nicolas Jackson gibi dünya yıldızlarının yaratıcılığıyla sonuca gidip grup aşamasını namağlup tamamlamayı amaçlıyor. İşte Benin-Senegal maçı detayları...

BENİN-SENEGAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Benin-Senegal maçı 30 Aralık Salı günü, Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

BENİN-SENEGAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Tangier Grand Stadyumu'ndaki Benin-Senegal maçı, Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.

BENİN-SENEGAL MUHTEMEL 11'LER

Benin: Dandjinou; Ouorou, Verdon, Tidjani, Roche; D'Almeida, Dodo, Imourane, Tosin, Olaitan; Mounie

Senegal: Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhate, Jakobs; I. Gueye, P. Gueye, I. Ndiaye; I. Sarr, Mane, Jackson