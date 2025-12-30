CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Benin-Senegal maçı detayları: Saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Benin-Senegal maçı detayları: Saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Afrika Uluslar Kupası D Grubu 3. hafta mücadelesinde Benin, sahasında grubun iddialı ekibi Senegal’i ağırlıyor. Grupta oynadığı ikinci maçta Botsvana’yı geçerek 3 puanla 3. sıraya tırmanan ve umutlarını son maça taşıyan Benin, güçlü rakibi karşısında 3 puan kapma peşinde. 4 puanla liderlik koltuğunda oturan Senegal ise, bu zorlu deplasmandan puanla ayrılarak son 16 turuna grup lideri olarak yükselmeyi ve şampiyonluk yolunda hata yapmamayı hedefliyor. Peki Benin-Senegal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2025 Salı 11:02 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2025 Salı 11:03
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Benin-Senegal maçı detayları: Saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Benin-Senegal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fas'ın Tanca şehrindeki Tangier Grand Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka, D Grubu'ndaki tüm dengeleri altüst edebilecek bir potansiyele sahip. Benin, savunma disiplini ve Steve Mounie'nin hava hakimiyetine dayalı oyun planıyla kıtanın en güçlü kadrolarından birine sahip olan rakibini durdurmaya çalışacak. Diğer tarafta Senegal ise Sadio Mane ve Nicolas Jackson gibi dünya yıldızlarının yaratıcılığıyla sonuca gidip grup aşamasını namağlup tamamlamayı amaçlıyor. İşte Benin-Senegal maçı detayları...

BENİN-SENEGAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Benin-Senegal maçı 30 Aralık Salı günü, Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

BENİN-SENEGAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Tangier Grand Stadyumu'ndaki Benin-Senegal maçı, Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.

BENİN-SENEGAL MUHTEMEL 11'LER

Benin: Dandjinou; Ouorou, Verdon, Tidjani, Roche; D'Almeida, Dodo, Imourane, Tosin, Olaitan; Mounie

Senegal: Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhate, Jakobs; I. Gueye, P. Gueye, I. Ndiaye; I. Sarr, Mane, Jackson

ASpor CANLI YAYIN

Okan Buruk'tan ayrılığa veto!
F.Bahçe'den D. Zagreb’e Livakovic yanıtı!
DİĞER
Dünyanın en iyi 30 futbol takımı açıklandı! Zirvede büyük sürpriz var...
Öcalan'dan muğlak 'Suriye' çağrısı! SDG'ye daha da ayak direttirecek açıklama: "Halkların kendi kendini bir arada yönetebileceği model..."
Fred’den A. Mineiro sorusuna cevap!
G.Saray'ın yıldızına Ada'dan kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den D. Zagreb’e Livakovic yanıtı! F.Bahçe'den D. Zagreb’e Livakovic yanıtı! 11:48
Chelsea-Bournemouth maçı ayrıntıları! Chelsea-Bournemouth maçı ayrıntıları! 11:45
F.Bahçe eski başkanı Ali Muhittin Hacıbekir'i andı! F.Bahçe eski başkanı Ali Muhittin Hacıbekir'i andı! 11:25
Milli sporcular 2025'te tarih yazdı! Milli sporcular 2025'te tarih yazdı! 11:23
Okan Buruk'tan ayrılığa veto! Okan Buruk'tan ayrılığa veto! 11:17
Botsvana-D. Kongo Cumhuriyeti maçı ayrıntıları! Botsvana-D. Kongo Cumhuriyeti maçı ayrıntıları! 11:15
Daha Eski
Barcelona taraftarından men talebi! Barcelona taraftarından men talebi! 11:07
Fred’den A. Mineiro sorusuna cevap! Fred’den A. Mineiro sorusuna cevap! 11:06
Benin-Senegal maçı ne zaman? Benin-Senegal maçı ne zaman? 11:02
Ferhat Akbaş'tan Türk voleyboluna mesaj! Ferhat Akbaş'tan Türk voleyboluna mesaj! 10:45
Uganda ile Nijerya karşı karşıya! Uganda ile Nijerya karşı karşıya! 10:44
Göztepe Guilherme Luiz ile anlaştı Göztepe Guilherme Luiz ile anlaştı 10:39