CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Botsvana-D. Kongo Cumhuriyeti maçı canlı izle: Saat kaçta, hangi kanalda?

Botsvana-D. Kongo Cumhuriyeti maçı canlı izle: Saat kaçta, hangi kanalda?

Afrika Uluslar Kupası D Grubu son hafta mücadelesinde Botsvana, grubun güçlü ekiplerinden Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ni konuk ediyor. İlk iki maçında puan alamayan ve turnuvaya erken veda eden Botsvana, güçlü rakibi karşısında onur mücadelesi vererek turnuvayı puanla kapatmayı hedeflerken; 4 puanla 2. sırada yer alan Botsvana, sahadan galibiyetle ayrılarak Senegal’in Benin karşısında yaşayabileceği olası bir kayıpla grubu lider tamamlamayı amaçlıyor. Son 16 turuna yükselmeyi garantileyen Demokratik Kongo için bu müsabaka, liderlik ve seri başı olma yolunda kritik bir eşik! Peki Botsvana-D. Kongo Cumhuriyeti maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2025 Salı 11:15 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2025 Salı 11:16
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Botsvana-D. Kongo Cumhuriyeti maçı canlı izle: Saat kaçta, hangi kanalda?

Botsvana-D. Kongo Cumhuriyeti maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fas'ın başkenti Rabat'taki Al-Barid Stadyumu'nda oynanacak bu karşılaşma, iki takımın turnuvadaki farklı hedeflerine sahne olacak. Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Cedric Bakambu ve Theo Bongonda gibi formda hücum silahlarıyla sahadan galibiyetle ayrılarak grup aşamasını zirvede bitirme planları yapıyor. Diğer tarafta Botsvana ise henüz golle tanışamadığı turnuvada savunma direncini artırıp sürpriz bir sonuçla taraftarlarına veda etmek istiyor. İşte D Grubu'nun nihai sıralamasını belirleyecek olan Botsvana-D. Kongo Cumhuriyeti maçının tüm detayları...

Botsvana-D. Kongo Cumhuriyeti MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Botsvana-D. Kongo Cumhuriyeti maçı 30 Aralık Salı günü, Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

Botsvana-D. Kongo Cumhuriyeti MAÇI HANGİ KANALDA?

Al-Barid Stadyumu'ndaki Botsvana-D. Kongo Cumhuriyeti maçı, Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.

Botsvana-D. Kongo Cumhuriyeti MUHTEMEL 11'LER

Botsvana: Phoko; Velaphi, Gaolaolwe, Ditlhokwe, Johnson; Ditsele, Mohutsiwa; Ratshukudu, Orebonye, Seakanyeng; Kebato

D. Kongo Cumhuriyeti: M'Pasi; Kayembe, Tuanzebe, Mbemba, Wan-Bissaka; Moutoussamy, Sadiki, Mukau; Elia, Bongonda, Bakambu

ASpor CANLI YAYIN

REKLAM - D&R
F.Bahçe'den D. Zagreb’e Livakovic yanıtı!
DİĞER
Fenerbahçe’de icraat zamanı! 30 milyon euroya satılacak...
Öcalan'dan muğlak 'Suriye' çağrısı! SDG'ye daha da ayak direttirecek açıklama: "Halkların kendi kendini bir arada yönetebileceği model..."
Okan Buruk'tan ayrılığa veto!
G.Saray'ın yıldızına Ada'dan kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den D. Zagreb’e Livakovic yanıtı! F.Bahçe'den D. Zagreb’e Livakovic yanıtı! 11:48
Chelsea-Bournemouth maçı ayrıntıları! Chelsea-Bournemouth maçı ayrıntıları! 11:45
F.Bahçe eski başkanı Ali Muhittin Hacıbekir'i andı! F.Bahçe eski başkanı Ali Muhittin Hacıbekir'i andı! 11:25
Milli sporcular 2025'te tarih yazdı! Milli sporcular 2025'te tarih yazdı! 11:23
Okan Buruk'tan ayrılığa veto! Okan Buruk'tan ayrılığa veto! 11:17
Botsvana-D. Kongo Cumhuriyeti maçı ayrıntıları! Botsvana-D. Kongo Cumhuriyeti maçı ayrıntıları! 11:15
Daha Eski
Barcelona taraftarından men talebi! Barcelona taraftarından men talebi! 11:07
Fred’den A. Mineiro sorusuna cevap! Fred’den A. Mineiro sorusuna cevap! 11:06
Benin-Senegal maçı ne zaman? Benin-Senegal maçı ne zaman? 11:02
Ferhat Akbaş'tan Türk voleyboluna mesaj! Ferhat Akbaş'tan Türk voleyboluna mesaj! 10:45
Uganda ile Nijerya karşı karşıya! Uganda ile Nijerya karşı karşıya! 10:44
Göztepe Guilherme Luiz ile anlaştı Göztepe Guilherme Luiz ile anlaştı 10:39