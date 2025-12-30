Galatasaray’a Umut Tohumcu transferinde kötü haber! Bundesliga ekibine kiralanıyor

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray ile Hoffenheim arasında anlaşma sağlandığı öne sürülen Umut Tohumcu transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Genç orta sahanın kiralık olarak Holstein Kiel'e gitmeye çok yakın olduğunu duyuruldu. İşte detaylar... (GS spor haberleri)
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Umut Tohumcu için Almanya'dan flaş bir iddia geldi. Daha önce Galatasaray ile Hoffenheim arasında, 5 milyon euro satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde anlaşmaya varıldığı ileri sürülmüştü.
Ancak Sky DE muhabiri Florian Plettenberg, transferde ibrenin tamamen değiştiğini yazdı. Plettenberg'in haberine göre genç futbolcu, Holstein Kiel'e kiralık olarak transfer olmaya çok yakın. Taraflar arasındaki görüşmelerde son aşamaya gelindiği belirtildi.
Hoffenheim formasıyla bu sezon 8 resmi maçta süre alan Umut Tohumcu, 1 asistlik katkı sağladı.