FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fred’den Atletico Mineiro sorusuna cevap! Brezilya’ya geri mi dönecek?

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Fred, tatil için gittiği Brezilya'da Atletico Mineiro iddialarına net konuşmadı. Tecrübeli orta saha, transfer sorusuna gülümseyerek "Göreceğiz" yanıtını verdi. İşte detaylar (FB spor haberleri)
Fenerbahçe'nin deneyimli orta saha oyuncusu Fenerbahçe ile 2027 Haziran'ına dek kontratı bulunan Fred, Süper Lig'de devre arasının başlamasıyla birlikte ülkesine gitti. Brezilyalı futbolcu, ailesiyle birlikte Belo Horizonte'de tatil yaparken objektiflere yansıdı.
Brezilya basınında yer alan görüntülerde Fred'in eşiyle birlikte Lagoa da Pampulha gölü çevresinde koşu yaptığı görüldü. O anlarda No Ataque muhabirinin yönelttiği transfer sorusu ise kısa ama dikkat çekici bir yanıtla karşılık buldu.
ATLETICO MINEIRO İLGİSİ SÜRÜYOR
Fred'in eski kulübü Atletico Mineiro, tecrübeli orta sahayı kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kulübün CEO'su Paulo Bracks, geçtiğimiz haziran ayında verdiği röportajda Fred'e olan ilgilerini açıkça dile getirmişti.
"GERİ DÖNECEK MİSİN?"
Brezilya basınına yansıyan bilgilere göre Fred, koşu sırasında yöneltilen "Atletico Mineiro'ya dönecek misin?" sorusuna gülümseyerek "Göreceğiz" cevabını verdi. Bu kısa yanıt, transfer söylentilerini bir kez daha alevlendirdi.