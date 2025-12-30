CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
UGANDA-NİJERYA MAÇI | Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Afrika Uluslar Kupası C Grubu 3. hafta mücadelesinde Uganda, grubun namağlup lideri Nijerya ile kozlarını paylaşıyor. İlk iki maçında Tanzanya ve Tunus’u mağlup ederek 6 puanla zirveye yerleşen ve son 16 turuna yükselmeyi garantileyen Nijerya, grup aşamasını kayıpsız tamamlamak istiyor. Ligde 1 puanla 4. sırada bulunan ve gruptan çıkma şansı pamuk ipliğine bağlı olan Uganda ise, güçlü rakibi karşısında tarihi bir galibiyet almanın peşinde. İşte Uganda-Nijerya maçı detayları...

Giriş Tarihi: 30 Aralık 2025 Salı 10:44 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2025 Salı 10:48
Uganda-Nijerya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fas'ın Fes şehrindeki Complexe Sportif de Fes Stadyumu'nda oynanacak bu mücadele, grubun favorisi lider Nijerya ile hayalleri için sahaya çıkacak Uganda'nın taktik savaşına sahne olacak. Uganda, son maçta Tanzanya karşısında kaçırdığı son dakika penaltısının yaralarını Nijerya galibiyetiyle sarmayı planlıyor. Diğer tarafta Nijerya ise üst tura çıkmanın verdiği rahatlıkla, as oyuncularını dinlendirip kadroda rotasyona gitse bile Victor Osimhen ve Ademola Lookman gibi dünya yıldızlarının etkisiyle oyunun kontrolünü elinde tutmayı hedefliyor. Peki Uganda-Nijerya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Uganda-Nijerya MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Uganda-Nijerya maçı 30 Aralık Salı günü oynanacak. Fes Stadyumu'ndaki mücadele Türkiye Saati ile 19.00'da başlayacak.

Uganda-Nijerya MAÇI HANGİ KANALDA?

Uganda-Nijerya maçı Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.

Uganda-Nijerya MUHTEMEL 11'LER

Uganda: Onyango; Kayondo, Sibbick, Byaruhanga, Obita; Semakula, Mutyaba, Okello; Omedi, Mato, Ssemugabi

Nijerya: Nwabali; Onyemaechi, Bassey, Ajayi, Osayi-Samuel; Ndidi, Iwobi, Onyeka, Lookman; Osimhen, Adams

Anasayfa
