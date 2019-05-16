Guti Ödegaard için Real Madrid ile görüşecek! - Fotomaç
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Guti Ödegaard için Real Madrid ile görüşecek!
Beşiktaş'ta görev yapan Real Madrid efsanesi Guti, Arnhem'de kiralık oynayan ve Hollanda Ligi'nde 7 gol ve 10 asist yapan Martin Ödegaard'ı getirmek için Real Madrid ile görüşecek.
16 Mayıs 2019 Perşembe 08:10
Güncelleme: 16.05.2019 08:10
Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor.
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Bu çalışmaları yürütenlerden biri de, yeni sezonda takımda olup olmayacağı halen kesinlik kazanmayan Guti Hernandez.
Ancak Norveç'ten gelen bir iddia, Guti'nin siyah-beyazlılar için çalışmalara şimdiden başladığını kanıtlar nitelikte.
Öyle ki, şu anda Arnhem formasıyla Hollanda Ligi'nde 7 gol ve 10 asistle oynayan Martin Ödegaard'ın gelecek sezon Beşiktaş forması giyeceği iddia edildi.
Real Madrid'in bonservisini aldıktan sonra iki sezon Hollanda'da değerlendirdiği genç yıldız adayını bu kez Türkiye'ye daha sert bir lige gönderme kararı aldığı belirtildi.