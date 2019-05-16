Guti Ödegaard için Real Madrid ile görüşecek! - Fotomaç
17 Mayıs 2019, Cuma
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Guti Ödegaard için Real Madrid ile görüşecek!

Beşiktaş'ta görev yapan Real Madrid efsanesi Guti, Arnhem'de kiralık oynayan ve Hollanda Ligi'nde 7 gol ve 10 asist yapan Martin Ödegaard'ı getirmek için Real Madrid ile görüşecek.
16 Mayıs 2019 Perşembe 08:10 Güncelleme: 16.05.2019 08:10
Guti Ödegaard için Real Madrid ile görüşecek!

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor.

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Guti Ödegaard için Real Madrid ile görüşecek!

Bu çalışmaları yürütenlerden biri de, yeni sezonda takımda olup olmayacağı halen kesinlik kazanmayan Guti Hernandez.

Guti Ödegaard için Real Madrid ile görüşecek!

Ancak Norveç'ten gelen bir iddia, Guti'nin siyah-beyazlılar için çalışmalara şimdiden başladığını kanıtlar nitelikte.

Guti Ödegaard için Real Madrid ile görüşecek!

Öyle ki, şu anda Arnhem formasıyla Hollanda Ligi'nde 7 gol ve 10 asistle oynayan Martin Ödegaard'ın gelecek sezon Beşiktaş forması giyeceği iddia edildi.

Guti Ödegaard için Real Madrid ile görüşecek!

Real Madrid'in bonservisini aldıktan sonra iki sezon Hollanda'da değerlendirdiği genç yıldız adayını bu kez Türkiye'ye daha sert bir lige gönderme kararı aldığı belirtildi.

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