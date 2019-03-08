Liderin rakibi maça gelmedi
08 Mart 2019, Cuma
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Liderin rakibi maça gelmedi

Liderin rakibi maça gelmedi

Bilecik 1. 'de 22'nci hafta geride kalırken lider 'un rakibi Bozüyük temsilcisi Yeşilyurtspor maça gelmedi. Bilecikspor ise Gölpazarı deplasmanından 1 puanla döndü.

Bilecik 1. 'de 22'nci hafta içi oynanan 5 maçla sonuçlanırken, 1 maçta ev sahibi takımın rakibinin maç çıkmadığı için 3-0'lık skorla hükmen sonuçlandı. Haftanın açılış maçında ligin 54 puanla lideri kendi saha ver seyirci önünde Bozüyük temsilcisi Yeşilyurtspor'u konuk edecekti. Ligde 34 puanla 4'üncü sırada yer alan Yeşilyurtspor maça çıkmazken, maçı 1308 Osmaneli Belediyespor 3-0 hükmen kazandı. Puanını 57'ye çıkaran Osmaneli ekibi liderliği sürdürdü.

Günün diğer bir maçında şampiyonluk umutlarını yitiren Bilecikspor, Gölpazarı deplasmanında ile karşı karşıya geldi. 21 puanla düşme hattında yer alan Gölpazarı Belediyespor, Bilecikspor karşısında 2-2'lik skorla sahadan ayrılarak puanını 22'ye çıkardı. Bilecikspor ise puanını 42'ye çıkardı. Ligin diğer maçlarında Pazaryerispor kendi evinde 1299 Bilecik Kulübü'nü 3-2, Bayırköyspor kendi sahasında Akpınarspor 4-0, Bozüyük İçköyspor kendi sahasında Söğütspor'u 3-2 yendi. 22 haftaya kadar hiç puanla tanışamayan lig sonuncusu Kürespor kendi evinde Bilecik Gençlerbirliğispor 2-1 yenerek bir sürprize imza attı. Bu galibiyetle Kürespor 3 puanı hanesine yazdırarak, ilk puanla tanıştı.

Haftayı Osmaneli Gençlerbirliğispor BAY geçti.

  1. 08.03.2019
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