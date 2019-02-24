El Ittihad'da Bilic dönemi sona erdi
24 Şubat 2019, Pazar
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El Ittihad'da Bilic dönemi sona erdi

El Ittihad'da Bilic dönemi sona erdi

takımı 'da Hırvat teknik direktör 'in görevine son verildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, beklenen sonuçların alınamaması nedeniyle 50 yaşındaki teknik adam Bilic ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Takımın teknik direktörlüğüne daha önce kulüpte görev yapan Şilili Jose Luis Sierra'nın getirildiği belirtildi.

Bir dönem 'ı da çalıştıran Bilic, Eylül 2018'de 'ın başına geçmişti.

Devre arasında 'dan Garry Rodrigues ve 'den Manuel da Costa'yı transfer eden El İttihad, 21 haftası geride kalan Birinci Futbol Ligi'nde 15 puanla 15. sırada bulunuyor.

  1. 25.02.2019
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