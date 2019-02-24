El Ittihad'da Bilic dönemi sona erdi
Suudi Arabistan takımı El İttihad'da Hırvat teknik direktör Slaven Bilic'in görevine son verildi.
Takımın teknik direktörlüğüne daha önce kulüpte görev yapan Şilili Jose Luis Sierra'nın getirildiği belirtildi.
Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Bilic, Eylül 2018'de El İttihad'ın başına geçmişti.
Devre arasında Galatasaray'dan Garry Rodrigues ve Medipol Başakşehir'den Manuel da Costa'yı transfer eden El İttihad, 21 haftası geride kalan Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi'nde 15 puanla 15. sırada bulunuyor.
- 25.02.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
El Ittihad'da Bilic dönemi sona erdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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