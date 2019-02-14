Napoli'nin yıldızı Marek Hamsik Çin ekibi Dalian Yifang'e gitti
14 Şubat 2019, Perşembe
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'nin yıldızı ekibi Dalian Yifang'e gitti

Napoli'nin yıldızı Marek Hamsik Çin ekibi Dalian Yifang'e gitti

İtalya Serie A ekiplerinden 'nin Slovak futbolcusu 'e gitti. 2007 yılından bu yana İtalyan ekibinin formasını terleten Slovak futbolcunun Dalian Yifang'e transfer olduğunu başkan Aurelio De Laurentiis açıkladı.

Sık sık taraftarlarına duyduğu sevgiyi dile getiren ve 2007 yılından bu yana İtalyan ekibinin formasını terleten Slovak futbolcu , 2020 yılına kadar sözleşmesi olmasına rağmen Napoli'den ekibi Dalian Yifang FC ile anlaştı. Yapılan anlaşmayı Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis açıkladı.

Marek Hamsik'in gol sevinci...

11 YILDIR NAPOLI'DEYDİ
11 yıl boyunca Napoli forması giyen ve geçtiğimiz sezon İtalyan ekibiyle Serie A'da 38 maça çıkan Slovak yıldız takımına 7 gol 1 asistlik katkı sağlamıştı.

  1. 14.2.2019 15:34
  2. Güncelleme: 14.2.2019 15:40
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