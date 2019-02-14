Napoli'nin yıldızı Marek Hamsik Çin ekibi Dalian Yifang'e gitti
İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'nin Slovak futbolcusu Marek Hamsik Çin'e gitti. 2007 yılından bu yana İtalyan ekibinin formasını terleten Slovak futbolcunun Dalian Yifang'e transfer olduğunu başkan Aurelio De Laurentiis açıkladı.
Sık sık Napoli taraftarlarına duyduğu sevgiyi dile getiren ve 2007 yılından bu yana İtalyan ekibinin formasını terleten Slovak futbolcu Marek Hamsik, 2020 yılına kadar sözleşmesi olmasına rağmen Napoli'den Çin ekibi Dalian Yifang FC ile anlaştı. Yapılan anlaşmayı Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis açıkladı.
Marek Hamsik'in gol sevinci...
11 YILDIR NAPOLI'DEYDİ
11 yıl boyunca Napoli forması giyen ve geçtiğimiz sezon İtalyan ekibiyle Serie A'da 38 maça çıkan Slovak yıldız takımına 7 gol 1 asistlik katkı sağlamıştı.
- 14.2.2019 15:34
- Güncelleme: 14.2.2019 15:40
- İşte Ali Koç'un tek tek isyan ettiği o pozisyonlar!
- Yusuf Namoğlu, "VAR diyalogları yayınlanamaz" dedi ama Hollanda...
- Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Asıl ben Mustafa Cengiz'e teşekkür ederim"
- Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan flaş Fatih Terim açıklaması! "Kurnazlık..."
- Fenerbahçe'yi harekete geçiren olay! Mesut Özil müjdesi
-
Çinliler çıldırdı
Toplam 2
Yorum
FB Ayew bu para etmez kulübü Çin kulübü ile anlaşıp FB nin satın alma opsiyonunu kullanmasınımı istiyor acaba ?
-
Çinliler çıldırdı
Toplam 2
Yorum
faruk sat sat sat, gönder gitsin
-
Galatasaray Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Toplam 2
Yorum
CYT Hadi benfica...yenin sunlari
Napoli'nin yıldızı Marek Hamsik Çin ekibi Dalian Yifang'e gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.