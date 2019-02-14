Napoli'nin yıldızı Marek Hamsik Çin ekibi Dalian Yifang'e gitti

Sık sık Napoli taraftarlarına duyduğu sevgiyi dile getiren ve 2007 yılından bu yana İtalyan ekibinin formasını terleten Slovak futbolcu Marek Hamsik, 2020 yılına kadar sözleşmesi olmasına rağmen Napoli'den Çin ekibi Dalian Yifang FC ile anlaştı. Yapılan anlaşmayı Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis açıkladı.



Marek Hamsik'in gol sevinci...

11 YILDIR NAPOLI'DEYDİ

11 yıl boyunca Napoli forması giyen ve geçtiğimiz sezon İtalyan ekibiyle Serie A'da 38 maça çıkan Slovak yıldız takımına 7 gol 1 asistlik katkı sağlamıştı.