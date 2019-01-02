Philippe Senderos Ordu’da
02 Ocak 2019, Çarşamba
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Philippe Senderos Ordu’da

İsviçre Milli Takımının deneyimli oyuncusu , ’ya geldi. Şehri ve 'un tesislerini gezen Senderos, "Bu şehrin mutlaka 'de bir takımı olması gerekiyor" dedi.

, Milan ve gibi büyük takımlarda top koşturan, İsviçre 'nın oyuncusu , iş adamları Mert ve İsmet Yiğit Şenocak'ın davetlisi olarak 'ya geldi. Philippe, Ordu ziyaretinde ilk olarak 'in yaylalarını ailesiyle birlikte gezme fırsatı buldu. Daha sonra 'un stadı ve tesislerini gezen Philippe, yetkililerden bilgi aldı. Philippe, yaptığı açıklamasında, Yeni Orduspor'un tesislerine hayran kaldığını belirterek, "Bu şehrin mutlaka 'de bir takımı olması gerekiyor. Yeni Orduspor Süper Lig'i hak eden bir takım" dedi.

Futbola İsviçre Servette alt yapısında başlayan Philippe Senderos kariyeri boyunca; Servette, Arsenal, Milan, Everton, Fulham, Valencia, , Grasshopper, Glasgow Rangers ve takımlarının formalarını giydi. En son Amerika Birleşik Devletleri'nde Houston Dynamo forması giyen Philippe Senderos'in bonservisi elinde bulunuyor.

  1. 2.1.2019 13:45
  2. Güncelleme: 2.1.2019 14:51
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