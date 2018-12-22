Real Madrid dünyanın en büyüğü!
2018 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda El Ayn'ı 4-1 mağlup eden Real Madrid şampiyonluğa ulaştı.
Real Madrid, BAE'nin başkenti Abu Dabi'deki Zayed Sports Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını 14. dakikada Hırvat yıldızı Luka Modric'in attığı golle 1-0 önde kapadı.
Karşılaşmanın 60. dakikasında Marcos Llorente, 78. dakikasında Sergio Ramos ve 90. dakikasında Yahia Nader'in kendi kalesine attığı gollerle rakibini 4-1 yenen İspanyol temsilcisi kupanın sahibi oldu.
El Ayn'ın tek golünü 86. dakikada Tsukasa Shiotani kaydetti.
2014, 2016 ve 2017 yıllarının ardından kupayı dördüncü kez müzesine götüren Real Madrid, turnuvada en çok şampiyonluğa ulaşan takım unvanını elde etti.
- 22.12.2018 21:57
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Trabzonspor'da 11 Trabzonlu oyuncu
Toplam 1
Yorum
İSMAİL 1461 DE 9 VE 11 NUMARALAR ÇOK İYİ..
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Galatasaray yeni Denayer arayışında
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Yorum
Aslan Önce Maicon ve AhmetCaliki yollayin yerine 1 saglam stoper alin yeter
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Murat Kapanlı sordu Levent Tüzemen cevapladı
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Aslan Seleznov ve V.Muric alabilirsek basarili olabiliriz.Gerceki oalim
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