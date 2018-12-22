Real Madrid dünyanın en büyüğü!
22 Aralık 2018, Cumartesi
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dünyanın en büyüğü!

Real Madrid dünyanın en büyüğü!

2018 Kulüpler 'nda 'ı 4-1 mağlup eden şampiyonluğa ulaştı.

15. Kulüpler 'nın finalinde İspanya temsilcisi ile Birleşik Arap Emirlikleri () ekibi karşı karşıya geldi.

Real Madrid, BAE'nin başkenti 'deki Zayed Sports Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını 14. dakikada Hırvat yıldızı 'in attığı golle 1-0 önde kapadı.

Karşılaşmanın 60. dakikasında Marcos Llorente, 78. dakikasında ve 90. dakikasında Yahia Nader'in kendi kalesine attığı gollerle rakibini 4-1 yenen İspanyol temsilcisi kupanın sahibi oldu.

El Ayn'ın tek golünü 86. dakikada Tsukasa Shiotani kaydetti.

2014, 2016 ve 2017 yıllarının ardından kupayı dördüncü kez müzesine götüren Real Madrid, turnuvada en çok şampiyonluğa ulaşan takım unvanını elde etti.

  1. 22.12.2018 21:57
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