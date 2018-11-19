TÜFAD Ankara Şubesi Ödül Töreni

Nazım Hikmet Kongre Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine, TÜFAD Genel Başkanı İsmail Dilber, TÜFAD Ankara Şubesi Başkanı Tahir Çopur, yönetim kurulu üyeleri, kulüp temsilcileri ve teknik direktörler katıldı. Gecede, Türk futboluna katkı veren isimler ödüllendirildi.

TÜFAD Genel Başkanı İsmail Dilber, konuşmasına katılımcıların Mevlit Kandili'ni kutlayarak başladı. Daha fazla saha yapılması gerektiğini belirten Dilber, "Saha olmadan ne kadar bilgili olursanız olun bir şey yapamazsınız. Ankara 19 Mayıs Stadı dış sahalarından çıkan birçok futbolcu var. Bunun gibi tesisler kazanarak yeni isimler çıkarmalıyız." dedi.

Antrenörlere seminerlere daha fazla katılım sağlamaları tavsiyesinde bulunan Dilber, "Bizim dünyamız futbol. Pes etmeyeceğiz, çalışacağız. Bunu yapmak zorundayız. Düzenlenen seminerlerde sizleri daha çok aramızda görmek istiyoruz. Bunun önemi çok fazla." değerlendirmesinde bulundu.

Dilber, hayatını kaybeden Türk futbolunun duayenlerinden teknik direktör Metin Türel'i de anarak, "Böyle insanların adını yaşatmamız lazım. 2019 yılında Metin Türel'in adını mutlaka bir organizasyonumuzda kullanmalıyız." ifadelerini kullandı.