TÜFAD Ankara Şubesi Ödül Töreni
Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Ankara Şubesi'nin ödül töreni yapıldı.
Nazım Hikmet Kongre Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine, TÜFAD Genel Başkanı İsmail Dilber, TÜFAD Ankara Şubesi Başkanı Tahir Çopur, yönetim kurulu üyeleri, kulüp temsilcileri ve teknik direktörler katıldı. Gecede, Türk futboluna katkı veren isimler ödüllendirildi.
TÜFAD Genel Başkanı İsmail Dilber, konuşmasına katılımcıların Mevlit Kandili'ni kutlayarak başladı. Daha fazla saha yapılması gerektiğini belirten Dilber, "Saha olmadan ne kadar bilgili olursanız olun bir şey yapamazsınız. Ankara 19 Mayıs Stadı dış sahalarından çıkan birçok futbolcu var. Bunun gibi tesisler kazanarak yeni isimler çıkarmalıyız." dedi.
Antrenörlere seminerlere daha fazla katılım sağlamaları tavsiyesinde bulunan Dilber, "Bizim dünyamız futbol. Pes etmeyeceğiz, çalışacağız. Bunu yapmak zorundayız. Düzenlenen seminerlerde sizleri daha çok aramızda görmek istiyoruz. Bunun önemi çok fazla." değerlendirmesinde bulundu.
Dilber, hayatını kaybeden Türk futbolunun duayenlerinden teknik direktör Metin Türel'i de anarak, "Böyle insanların adını yaşatmamız lazım. 2019 yılında Metin Türel'in adını mutlaka bir organizasyonumuzda kullanmalıyız." ifadelerini kullandı.
- 19.11.2018 21:27
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Obradovic, 300. galibiyet için sahada
Toplam 1
Yorum
Enda Dünyanın en güzel takımını oluşturduğu için ne kadar teşekkür etsek az.
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Adem Ljajic moral buldu
Toplam 1
Yorum
kartal gençlere ihtiyaç var artık love ile yürümez artık.[Q7] hariç
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Nabil Dirar için kuyruk
Toplam 1
Yorum
aslan dirar hemen gönderilmeli değerini buldumu gönderilmeli bi işe yaramaz. fos dirar.
TÜFAD Ankara Şubesi Ödül Töreni haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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