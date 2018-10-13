UEFA Uluslar Ligi'nde 4. hafta heyecanı başlıyor – Fotomaç – 13 Ekim 2018
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    13 Ekim 2018, Cumartesi
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    Uluslar 'nde 4. hafta heyecanı başlıyor

    UEFA Uluslar Ligi'nde 4. hafta heyecanı başlıyor

    'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonu Uluslar 'nin gruplarında dördüncü hafta heyecanı, yarından itibaren devam edecek.

    Turnuvanın dördüncü haftasında, 4 ligde 23 karşılaşma yapılacak. Bu karşılaşmalar, yarın, 15 ve 16 Eylül'de oynanacak.

    B 2. Grup'ta üçüncü maçına çıkacak ise ile deplasmanda yarın 19.00'da karşılaşacak.

    UEFA Uluslar Ligi'nde (TSİ) dördüncü hafta programı şöyle:

    14 Ekim Pazar:

    - A LİGİ

    3. Grup: 21.45 Polonya-İtalya

    - B LİGİ

    2. Grup: 19.00 Rusya-Türkiye

    - C LİGİ

    1. Grup: 21.45 İsrail-Arnavutluk

    4. Grup: 16.00 Romanya-Sırbistan

    21.45 Litvanya-Karadağ

    - D LİGİ

    3. Grup: 19.00 Azerbaycan-Malta

    19.00 Faroe Adaları-Kosova

    15 Ekim Pazartesi:

    - A LİGİ

    2. Grup: 21.45 İzlanda-İsviçre

    4. Grup: 21.45 İspanya-İngiltere

    - B LİGİ

    3. Grup: 21.45 Bosna Hersek-Kuzey İrlanda

    - C LİGİ

    2. Grup: 21.45 Finlandiya-Yunanistan

    21.45 Estonya-Macaristan

    - D LİGİ

    2. Grup: 21.45 Lüksemburg-San Marino

    21.45 Belarus-Moldova

    16 Ekim Salı:

    - A LİGİ

    1. Grup: 21.45 Fransa-Almanya

    - B LİGİ

    1. Grup: 21.45 Ukrayna-Çekya

    4. Grup: 21.45 İrlanda Cumhuriyeti-Galler

    - C LİGİ

    3. Grup: 19.00 Slovenya-Kıbrıs Rum Kesimi

    21.45 Norveç-

    - D LİGİ

    1 Grup: 17.00 Kazakistan-Andorra

    21.45 Letonya-Gürcistan

    4. Grup: 19.00 Ermenistan-Makedonya

    21.45 Cebelitarık-Lihtenştayn

    1. 13.10.2018 09:53
    2. Güncelleme: 13.10.2018 09:54
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