UEFA'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonu Uluslar Ligi'nin gruplarında dördüncü hafta heyecanı, yarından itibaren devam edecek.
Turnuvanın dördüncü haftasında, 4 ligde 23 karşılaşma yapılacak. Bu karşılaşmalar, yarın, 15 ve 16 Eylül'de oynanacak.
B Ligi 2. Grup'ta üçüncü maçına çıkacak Türkiye ise Rusya ile deplasmanda yarın TSİ 19.00'da karşılaşacak.
UEFA Uluslar Ligi'nde (TSİ) dördüncü hafta programı şöyle:
14 Ekim Pazar:
- A LİGİ
3. Grup: 21.45 Polonya-İtalya
- B LİGİ
2. Grup: 19.00 Rusya-Türkiye
- C LİGİ
1. Grup: 21.45 İsrail-Arnavutluk
4. Grup: 16.00 Romanya-Sırbistan
21.45 Litvanya-Karadağ
- D LİGİ
3. Grup: 19.00 Azerbaycan-Malta
19.00 Faroe Adaları-Kosova
15 Ekim Pazartesi:
- A LİGİ
2. Grup: 21.45 İzlanda-İsviçre
4. Grup: 21.45 İspanya-İngiltere
- B LİGİ
3. Grup: 21.45 Bosna Hersek-Kuzey İrlanda
- C LİGİ
2. Grup: 21.45 Finlandiya-Yunanistan
21.45 Estonya-Macaristan
- D LİGİ
2. Grup: 21.45 Lüksemburg-San Marino
21.45 Belarus-Moldova
16 Ekim Salı:
- A LİGİ
1. Grup: 21.45 Fransa-Almanya
- B LİGİ
1. Grup: 21.45 Ukrayna-Çekya
4. Grup: 21.45 İrlanda Cumhuriyeti-Galler
- C LİGİ
3. Grup: 19.00 Slovenya-Kıbrıs Rum Kesimi
21.45 Norveç- Bulgaristan
- D LİGİ
1 Grup: 17.00 Kazakistan-Andorra
21.45 Letonya-Gürcistan
4. Grup: 19.00 Ermenistan-Makedonya
21.45 Cebelitarık-Lihtenştayn
- 13.10.2018 09:53
- Güncelleme: 13.10.2018 09:54
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Polonya'nın yeni Lewandowski'si Piatek
Toplam 1
Yorum
nevzat elin adamı nası arayıp buluyo bizimkiler menejerlerin kuklası olmuş adeta videodan adam alıyolar scavt ekipleri zaten hiç yok bizde
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34’lük savaşçı Joao Pereira
Toplam 2
Yorum
İSMAİL helal olsun perairaya 20 lik gençlerden daha enerjik
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Arda Turan hakkında soruşturma başlatıldı
Toplam 6
Yorum
eyüp yazık çok yazık
UEFA Uluslar Ligi'nde 4. hafta heyecanı başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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