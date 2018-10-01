Söke’den 7 Kişi TFF Grassroots C Antrenör Lisansı kursunu tamamladı
Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Aydın Şubesi ile Türkiye Futbol Federasyonu iş birliği ile yapılan TFF Grassroots C Antrenör Lisansı Kursu sona erdi. Söke’den 7 isim kursu tamamlayıp, antrenörlük lisansını almaya hak kazandı.
Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Aydın Şubesi ile Türkiye Futbol Federasyonu iş birliği ile yapılan TFF Grassroots C Antrenör Lisansı Kursu sona erdi. Söke'den 7 isim kursu tamamlayıp, antrenörlük lisansını almaya hak kazandı.
Aydınspor'un uzun yıllar forma giyen Teknik Direktör Hakkı Aslan'ın adının verildiği TFF Grassroots C Antrenör Lisansı Kursu 16-27 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildi. TFF Eğitmenleri Ömer Kaner ve Murat Kaya tarafından verilen kursa Söke'den spor camiasının yakından tanıdığı 7 isim katıldı. Söke'den kursa katılan Ahmet Arat, İsmail Arat, Serdar Barışık, Ahmet Üzümcü, Yağız Pullukçu, Yaşar Bilenyıl, Burhan Aslan TFF Grassroots C Antrenör Lisansı Kursu'nu tamamlayıp, lisanlarını almaya hak kazandı.
- 1.10.2018 15:42
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Kasımpaşa'da Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı
Toplam 12
Yorum
Miyane Bu adamcağızı geçen sene de gönderdiler, sonra geri getirdiler. Kasımpaşa şampiyonluğa mı oynuyor, liderliği kaybedince adamı gönderdiniz.
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Tarihi rezalet!
Toplam 9
Yorum
AHH AHHH AYKUT HOCANIN AHI VAR... BÜYÜK TERBİYESİZLİK YAPTINIZ. FENERBAHÇENİN EN BÜYÜK DÜŞMANI KENDİ TARAFTARIDIR. FB TARAFTARI FUTBOLDAN ANLAMIYOR.
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Maç Sonucu | Çaykur Rizespor 3-0 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 39
Yorum
BETER OLUN FB NİN EN BÜYÜK DÜŞMANI TARAFTARIDIR. ÖNCE AYKUT HOCAYI GÖNDERTTİLER. SONRA VOLKANI YEDİLER. FB TARAFTARINA MÜSTEHAK DAHA DA BETER OLSUNLAR.
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