Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Aydın Şubesi ile Türkiye Futbol Federasyonu iş birliği ile yapılan TFF Grassroots C Antrenör Lisansı Kursu sona erdi. Söke'den 7 isim kursu tamamlayıp, antrenörlük lisansını almaya hak kazandı.

Aydınspor'un uzun yıllar forma giyen Teknik Direktör Hakkı Aslan'ın adının verildiği TFF Grassroots C Antrenör Lisansı Kursu 16-27 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildi. TFF Eğitmenleri Ömer Kaner ve Murat Kaya tarafından verilen kursa Söke'den spor camiasının yakından tanıdığı 7 isim katıldı. Söke'den kursa katılan Ahmet Arat, İsmail Arat, Serdar Barışık, Ahmet Üzümcü, Yağız Pullukçu, Yaşar Bilenyıl, Burhan Aslan TFF Grassroots C Antrenör Lisansı Kursu'nu tamamlayıp, lisanlarını almaya hak kazandı.