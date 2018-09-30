Manchester City'den Mbappe'ye servet!
Premier Lig ekiplerinden Manchester City, gözünü PSG'nin Fransız yıldızı Mbappe'ye dikti
Yaz transfer döneminde adı sık sık Real Madrid'le anılan Kylian Mbappe için İngiliz basınından dev bir iddia ortaya çıktı.
Daily Mail'de yer alan habere göre, Premier Lig'de sezonun en güçlü şampiyonluk adaylarından olan Manchester City, Mbappe için kış transfer döneminde 225 milyon euro (200 milyon sterlin) değerinde bir teklif yapmaya hazırlanıyor.
Mbappe transferinin gerçekleşmesini arzulayan Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için Fransız yıldızın kendisine yardımcı olacağına inanıyor.
Manchester City'nin transfer teklifi yapacağı iddia edilen Mbappe, Monaco'dan toplam 180 milyon euro karşılığında PSG'nin yolunu tutmuştu.
Paris ekibinde şu ana kadar 49 maçta forma giyen ve 26 gol, 14 asistlik performans sergileyen genç yıldız, 225 milyon euro'ya Manchester City'ye giderse Neymar'ın 222 milyon euro'luk tarihi rekorunu kıracak ve dünyanın en pahalı futbolcusu olacak. (Goal)
- 30.9.2018 15:39
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Maç sonucu | Trabzonspor 4-2 Kasımpaşa | ÖZET
Toplam 8
Yorum
hasan tekin ünal hocam çift forvetle devam.bu arada sosanın kulağı çekilmeli
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Fenerbahçe'de Cocu üçlük istedi
Toplam 4
Yorum
Master Bu akşam ki maçta Fenerden önce Rize sporun ne yapacağı önemli ben Okan hocanın yerinde olsam baskılı başlayıp ilk yarıyı önde bitiririm
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Feghouli’den teşekkür geldi
Toplam 1
Yorum
murat canla başla oynayana canımız feda.. ayrıca senin kapasiten bu değil
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