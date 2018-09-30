Manchester City'den Mbappe'ye servet!
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    30 Eylül 2018, Pazar
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    'den Mbappe'ye servet!

    Manchester City'den Mbappe'ye servet!

    ekiplerinden , gözünü 'nin Fransız yıldızı Mbappe'ye dikti

    Yaz döneminde adı sık sık 'le anılan Kylian Mbappe için İngiliz basınından dev bir iddia ortaya çıktı.

    'de yer alan habere göre, 'de sezonun en güçlü şampiyonluk adaylarından olan , Mbappe için kış transfer döneminde 225 milyon euro (200 milyon sterlin) değerinde bir teklif yapmaya hazırlanıyor.


    Mbappe transferinin gerçekleşmesini arzulayan , Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için Fransız yıldızın kendisine yardımcı olacağına inanıyor.

    Manchester City'nin transfer teklifi yapacağı iddia edilen Mbappe, Monaco'dan toplam 180 milyon euro karşılığında 'nin yolunu tutmuştu.



    ekibinde şu ana kadar 49 maçta forma giyen ve 26 gol, 14 asistlik performans sergileyen genç yıldız, 225 milyon euro'ya Manchester City'ye giderse 'ın 222 milyon euro'luk tarihi rekorunu kıracak ve dünyanın en pahalı futbolcusu olacak. (Goal)

    1. 30.9.2018 15:39
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