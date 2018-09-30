UEFAdan bir skandal daha! - Galeri - Fotomaç
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UEFA'dan bir skandal daha!
UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası'nın Almanya'ya verilmesinin yankıları devam ediyor.
30 Eylül 2018 Pazar, 11:20:54
Güncelleme: 11:33:10
UEFA'DAN BİR SKANDAL DAHA!
2024 Avrupa şampiyonasına ev sahipliği için Türkiye'nin tercih edilmemesi tepkilere neden olurken UEFA'nın skandal tetkik raporu ortaya çıktı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
UEFA'DAN BİR SKANDAL DAHA!
EURO 2024'Ü NEDEN ALAMADIK?
UEFA'da yapılan oylamada Almanya 12, Türkiye ise 4 oy almıştı. Oylamada UEFA'nın tetkik raporunun ciddi anlamda etken olduğu belirtildi.
UEFA'DAN BİR SKANDAL DAHA!
UEFA tetkik raporunda yer alan eksikler nedeniyle Türkiye'nın 2024 Avrupa Şampiyonası ev sahipliğini alamadığı ifade edildi.
UEFA'DAN BİR SKANDAL DAHA!
ADAYLIK DOSYAMIZA YÖNELİK TETKİK RAPORU!
Ajansspor'un haberine göre; UEFA'nın hazırladığı tetkik raporu şu şekilde;
UEFA'DAN BİR SKANDAL DAHA!
1) İnsan haklarının korunmasına yönelik herhangi bir proje bulunmamaktadır. Bu alandaki yetersiz çalışma gerçekten endişe vericidir.