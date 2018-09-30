UEFAdan bir skandal daha! - Galeri - Fotomaç
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    30 Eylül 2018, Pazar
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    UEFA'dan bir skandal daha!

    UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası'nın Almanya'ya verilmesinin yankıları devam ediyor.
    30 Eylül 2018 Pazar, 11:20:54 Güncelleme: 11:33:10
    UEFA'DAN BİR SKANDAL DAHA!
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    UEFADAN BİR SKANDAL DAHA!

    2024 Avrupa şampiyonasına ev sahipliği için Türkiye'nin tercih edilmemesi tepkilere neden olurken UEFA'nın skandal tetkik raporu ortaya çıktı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    UEFA'DAN BİR SKANDAL DAHA!
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    UEFADAN BİR SKANDAL DAHA!

    EURO 2024'Ü NEDEN ALAMADIK?

    UEFA'da yapılan oylamada Almanya 12, Türkiye ise 4 oy almıştı. Oylamada UEFA'nın tetkik raporunun ciddi anlamda etken olduğu belirtildi.

    UEFA'DAN BİR SKANDAL DAHA!
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    UEFADAN BİR SKANDAL DAHA!


    UEFA tetkik raporunda yer alan eksikler nedeniyle Türkiye'nın 2024 Avrupa Şampiyonası ev sahipliğini alamadığı ifade edildi.

    UEFA'DAN BİR SKANDAL DAHA!
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    UEFADAN BİR SKANDAL DAHA!

    ADAYLIK DOSYAMIZA YÖNELİK TETKİK RAPORU!

    Ajansspor'un haberine göre; UEFA'nın hazırladığı tetkik raporu şu şekilde;

    UEFA'DAN BİR SKANDAL DAHA!
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    UEFADAN BİR SKANDAL DAHA!

    1) İnsan haklarının korunmasına yönelik herhangi bir proje bulunmamaktadır. Bu alandaki yetersiz çalışma gerçekten endişe vericidir.

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