Ronaldo gidecek Neymar gelecek – Fotomaç – 14 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    Ronaldo gidecek gelecek

    Ronaldo gidecek Neymar gelecek

    , ’a dönmek isteyen ’yu 100 milyon euro’ya satacak. Portekizli’nin yerine istediği ’den ’ı koparmak için 300 milyon euro’yu kasadan çıkaracak

    Şampiyonlar Ligi'ni üç kez üst üste kazanmayı başararak tarihe geçen , döneminin en hızlı takımı olacak. Son yıllarda transfer konusunda hem 'nın hem de İngiliz takımlarının gölgesinde kaldı. Teknik direktör Zidane ile yolların ayrılmasından sonra Julen Lopetegui ile anlaşan eflatun- beyazlılar, 'ndan sonra bombaları arka arkaya patlatacak. 2009 yılında 94 milyon euro'ya 'dan gelen , vergi suçlaması nedeniyle 'ye dönmeyi çok istiyor.

    Real formasıyla 438 resmi maçta, 450 gol atan ve 131 asist yapan 33 yaşındaki Ronaldo'nun 100 milyon euro karşılığında 'a dönmesi bekleniyor. 2017 yazında 222 milyon euro'ya 'ye geçerek dünyanın en pahalı transferi olan , kendi rekorunu kırmaya hazırlanıyor. Real Madrid, 26 yaşındaki Brezilyalı yıldız için 300 milyon euro'luk bir bedeli gözden çıkaracak. Bu anlaşma Dünya Kupası'ndan sonra gerçekleşecek. PSG Başkanı El- Khelaifi'nin satmak istemediği Sambacı, başkana ayrılmak istediğini bizzat söyleyecek. Geçtiğimiz günlerde Neymar ile forma değişen R. Madrid'in Hırvat yıldızı , "Seni bize bekliyoruz" diyerek Brezilyalı yıldızı davet etmişti. Neymar'ın annesi de oğlunun 'te mutlu olmadığını söylemişti.

    1. 14.6.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ronaldo gidecek Neymar gelecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN