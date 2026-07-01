CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Venezuela'yı deviren Türkiye çeyrek finalde

Venezuela'yı deviren Türkiye çeyrek finalde

Basketbol FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası son 16 turunda Türkiye, Venezuela'yı 78-73 yendi ve çeyrek finale yükseldi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2026 22:49
Venezuela'yı deviren Türkiye çeyrek finalde

Ay-yıldızlı ekip, Türkiye'nin ev sahipliğinde Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen turnuvada Venezuela ile kozlarını paylaştı.

İlk çeyreği 24-22 önde kapatan milliler, soyunma odasına 40-37 geride girdi.

Üçüncü periyodu etkili oyunuyla 60-54 üstün bitiren milli takım, çekişmeli mücadeleyi 78-73 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Karşılaşmada 25 sayı kaydeden Darius Karutasu, galibiyette önemli rol oynadı.

Ay-yıldızlı ekip, çeyrek finalde 3 Temmuz Cuma günü Fransa ile karşı karşıya gelecek.

İngiltere geriden gelerek turladı!
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor!
DİĞER
Cüneyt Arkın'ın "Düşündükçe ağlıyorum" dediği o büyük sır ne? Yeşilçam efsanesinin gerçekleri ortaya çıktı!
CHP'de "Lozan" ayarlı bölünme! TAKVİM kulislere daldı... 24 Temmuz'da 'YEP' yeni parti
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Buruk en çok o yıldızı istiyor!
İsmail Kartal'dan dikkat çeken karar!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş Jonah Mathews ile yollarını ayırdı Beşiktaş Jonah Mathews ile yollarını ayırdı 21:41
Beşiktaş kafilesi Slovakya'ya geldi Beşiktaş kafilesi Slovakya'ya geldi 20:21
Efecan Karaca 1. Lig ekibine transfer oldu Efecan Karaca 1. Lig ekibine transfer oldu 20:18
Wimbledon'da Sabalenka ve Sinner üçüncü tura yükseldi Wimbledon'da Sabalenka ve Sinner üçüncü tura yükseldi 20:15
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! 19:06
TÜMOSAN Konyaspor ayrılığı duyurdu TÜMOSAN Konyaspor ayrılığı duyurdu 18:23
Daha Eski
Türk Telekom Shaquielle McKissic'i transfer etti Türk Telekom Shaquielle McKissic'i transfer etti 18:20
Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı! Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı! 18:09
Marcus Rafferty Kasımpaşa’da Marcus Rafferty Kasımpaşa’da 17:23
Fenerbahçe'de çifte ayrılık Fenerbahçe'de çifte ayrılık 16:59
Buruk en çok o yıldızı istiyor! Buruk en çok o yıldızı istiyor! 16:45
Beşiktaş'tan Toure'ye veda paylaşımı! Beşiktaş'tan Toure'ye veda paylaşımı! 16:30