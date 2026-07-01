Beşiktaş Jonah Mathews ile yollarını ayırdı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki basketbolcunun ayrılığına ilişkin şu ifadelere yer verildi:
"2023-2024 sezonunda takımımıza katılan ve 3 sezon boyunca formamızı başarıyla terleten Jonah Mathews ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Jonah Mathews'a kulübümüze verdiği emekler, gösterdiği mücadele ve katkıları için teşekkür eder; kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz."
Her şey için teşekkürler Jonah Mathews. 🖤🤍 2023/24 sezonunda takımımıza katılan ve üç sezon boyunca formamızı başarıyla terleten Jonah Mathews ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Jonah Mathews'a kulübümüze verdiği emekler, gösterdiği mücadele ve… pic.twitter.com/raMMwcYXxK— Beşiktaş Basketbol (@BJK_Basketbol) July 1, 2026