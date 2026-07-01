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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş Jonah Mathews ile yollarını ayırdı

Beşiktaş Jonah Mathews ile yollarını ayırdı

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda ABD'li oyuncu Jonah Mathews ile yollar ayrıldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2026 21:41
Beşiktaş Jonah Mathews ile yollarını ayırdı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki basketbolcunun ayrılığına ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"2023-2024 sezonunda takımımıza katılan ve 3 sezon boyunca formamızı başarıyla terleten Jonah Mathews ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Jonah Mathews'a kulübümüze verdiği emekler, gösterdiği mücadele ve katkıları için teşekkür eder; kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz."

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