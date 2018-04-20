VAR’ı herkes görecek
Rusya’daki Dünya Kupası’nda Video Hakem Sistemi (VAR) pozisyonları dev ekranda gösterilecek. Hakemle birlikte herkes aynı görüntüleri izleyecek.
CEFERİN ÇEKİNİYOR
Geçtiğimiz günlerde Bundesliga'da oynanan Mainz- Freiburg karşılaşmasında ilk yarının bitiş düdüğü çalındıktan sonra hakem, oyuncuları soyunma odasına giderken çağırıp, penaltı kararı vermişti. Bu ve bunun gibi birçok olay yaşanan Video Hakem Sistemi'nin uygulaması konusunda UEFA Başkanı Ceferin, "Dünya Kupası hakkında bazı korkularım var. Orada VAR ile daha önce çalışmamış hakemler olacaktır. Umarım bir sorun olmaz, çünkü o çok özel bir turnuva" diye konuştu.
- 20.4.2018
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Başsavcılık soruşturma başlattı!
Toplam 3
Yorum
Taraftar Fenerbahçe küme düşürülmelidir.
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Başsavcılık soruşturma başlattı!
Toplam 3
Yorum
Egeli FB li yapanlardan biri yakalanmis bu zatin cevresine ve baglantilarini iyi arastirin bakalim asil yaptiran kimlermis belli olur sakin mechul olmas
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Başsavcılık soruşturma başlattı!
Toplam 3
Yorum
Ali Can Soruşturmaya tribüne saldıran PROVAKATÖR TOLGA'dan başlansın.
VAR’ı herkes görecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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