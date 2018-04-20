VAR’ı herkes görecek – Fotomaç – 20 Nisan 2018
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HEPSİ
    20 Nisan 2018, Cuma
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    VAR’ı herkes görecek

    VAR’ı herkes görecek

    ’daki ’nda (VAR) pozisyonları dev ekranda gösterilecek. Hakemle birlikte herkes aynı görüntüleri izleyecek.

    girdiği günden bu yana tartışması konusu olan 'nin (VAR), 'nda kullanılacağı açıklanmıştı. 'da 14 Haziran- 15 Temmuz tarihleri arasında yapılacak Dünya Kupası öncesinde stadyumlara dev ekranlar yerleştirildi. Tartışmalı pozisyonları maçın hakemi VAR'dan takip ederken, futbolcular ve taraftarlar da görüntüleri anında izleyebilecek. Böylelikle tartışmalı pozisyonlarda gösterilecek tepkilerin önüne geçilecek.

    CEFERİN ÇEKİNİYOR
    Geçtiğimiz günlerde Bundesliga'da oynanan Mainz- Freiburg karşılaşmasında ilk yarının bitiş düdüğü çalındıktan sonra hakem, oyuncuları soyunma odasına giderken çağırıp, penaltı kararı vermişti. Bu ve bunun gibi birçok olay yaşanan Video Hakem Sistemi'nin uygulaması konusunda Başkanı , "Dünya Kupası hakkında bazı korkularım var. Orada VAR ile daha önce çalışmamış hakemler olacaktır. Umarım bir sorun olmaz, çünkü o çok özel bir turnuva" diye konuştu.
    1. 20.4.2018
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