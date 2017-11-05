Malatyaspor USA, Ümit Karan ile yollarını ayırdı
Amerika Cosmopoliten Kuzey Ligi’nde mücadele eden Malatyaspor USA, Teknik Direktör Ümit Karan ile yollarını ayırdı.
Malatyaspor USA'da Türk futbolunun yakından tanıdığı Engin Baytar da forma giyiyor. Bu arada teknik direktör arayışlarına başlayan Malatyaspor USA'nın bir dönem Galatasaray forması da giyen Bülent Akın ile büyük oranda anlaşmaya vardığı bildirildi.
Başkan Teoman Mutlu'nun 1-2 gün içerisinde yeni hocayı açıklaması bekleniyor.
- 05 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 13:42
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Tolga'nın rakibi 50 milyon euro'luk Sane!
Toplam 2
Yorum
Hoop Biri İngiltere biri bizim lig. Arada dünya kadar fark var. GS ingilterede oynasa sizce şu an kaçıncı sırada olurdu
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F.Bahçe 'Hasta Adam' gibi
Toplam 3
Yorum
Ali Işte o sebebtirki Fenerbahçe bugün buralarda.bu takıma üç galibiyet üst üste aldırmadılar Erman Toroğlu gibi eski tarafsız halem yorumcuları
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Son 27 yılın en kötü Fenerbahçe'si!
Toplam 13
Yorum
Fb Ya yillardir genc,guclu,teknik saldirgan bir takim ve zeki ve lider bir teknik adam takimin basina koyamadiniz.biktik bu donguden
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