Brest - Lyon CANLI İZLE | Brest - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan dolu rekabet devam ediyor. 11. haftada Brest, evinde Lyon'u konuk ediyor. Ev sahibi takım 9 puan ve -4 averajla 14. sırada yer alırken konuk ekip ise 19 puan ve 4 averajla 5. sıradaki yerini koruyor. Küme hattından uzaklaşmak isteyen Brest, ilk 3'e girme motivasyonuyla sahaya çıkacak olan Lyon karşısında sürpriz arayacak. Peki Brest - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2025 Pazar 09:36
Brest - Lyon maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Brest, Ligue 1'in 11. haftasında evinde Lyon'u ağırlayacak. Heyecan dolu karşılaşmada ev sahibi takım küme hattından uzaklaşarak ortalara yükselmek ve Fransa'nın en üst liginde kalma şansını artırmak istiyor. Konuk ekip ise gözünü, 19 puanla yer aldığı 5. sıradan zirveye dikti. ilk sırada yer alan PSG ile arasında yalnızca 2 puan ve 7 averaj farkı olan Lyon, ilk 3'e yükselmek için kollarını sıvayacak. Peki Brest - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BREST - LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Brest - Lyon maçı 2 Kasım Pazar günü oynanacak. Karşılaşma, Türkiye Saati İle 22.45'te başlayacak.

BREST - LYON MAÇI HANGİ KANALDA?

Francis Le Blé Stadyumu'nda oynanacak Brest - Lyon maçı, beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

