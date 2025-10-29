Metz-Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Metz-Lens maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'de 10. haftanın merakla beklenen karşılaşmasında Metz, sahasında Lens'i konuk ediyor. Taraftarı önünde sahaya çıkacak olan Metz, bu sezon henüz alamadığı ilk galibiyeti elde ederek çıkışa geçmenin planlarını yapıyor. Öte yandan Ligue 1'de sezona oldukça iddialı bir başlangıç yapan Lens, topladığı 19 puanla zirve yarışının en güçlü takipçilerinden biri konumunda. Son haftalardaki başarılı performansıyla dikkat çeken sarı-kırmızılı ekip, Metz deplasmanından da 3 puanla ayrılıp galibiyet serisini 4 maça çıkarmayı hedefliyor. Peki, Metz-Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

METZ-LENS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fransa Ligue 1'in 10. haftasında oynanacak Metz-Lens maçı 29 Ekim Çarşamba günü saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.