Metz-Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Ziraat Türkiye Kupası
Fransa Ligue 1'in 10. haftasında Metz ile Lens karşı karşıya gelecek. Evinde oynayacağı maçta hata yapmak istemeyen Metz, bu sezon ilk galibiyetini almayı amaçlıyor. Zorlu deplasmanda etkili bir performans ortaya koymayı hedefleyen Lens ise 19 puanla 2. sırada yer alıyor. Kritik maçta kazanıp, 4'te 4 yapmak isteyen deplasman takımı, zirve takibini sürdürmeyi amaçlıyor. Futbolseverler, "Metz-Lens maçı canlı izle" konusunu araştıramayı sürdürüyor. Peki, Metz-Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2025 Çarşamba 08:17
Metz-Lens maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'de 10. haftanın merakla beklenen karşılaşmasında Metz, sahasında Lens'i konuk ediyor. Taraftarı önünde sahaya çıkacak olan Metz, bu sezon henüz alamadığı ilk galibiyeti elde ederek çıkışa geçmenin planlarını yapıyor. Öte yandan Ligue 1'de sezona oldukça iddialı bir başlangıç yapan Lens, topladığı 19 puanla zirve yarışının en güçlü takipçilerinden biri konumunda. Son haftalardaki başarılı performansıyla dikkat çeken sarı-kırmızılı ekip, Metz deplasmanından da 3 puanla ayrılıp galibiyet serisini 4 maça çıkarmayı hedefliyor. Peki, Metz-Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

METZ-LENS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fransa Ligue 1'in 10. haftasında oynanacak Metz-Lens maçı 29 Ekim Çarşamba günü saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

F.Bahçelilere Sörloth müjdesi!
Cemal Hünal: Senaryo ilk geldiğinde "Yine mi kötü adam?" dedim!
CANLI ANLATIM | Gebze'de 5 katlı bina çöktü! Ekipler olay yerinde
Beşiktaş'ta flaş Eduard Graf gelişmesi!
G.Saraylı 4 yıldız gözlem altında! Özel olarak görevlendirildiler
