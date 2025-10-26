Auxerre-Le Havre maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'in 9. haftasında heyecan dorukta: Auxerre, sahasında Le Havre'yi ağırlayacak. Ligde 15. ve 16. sıralarda yer alan iki ekip arasındaki mücadelede hangi tarafın üç puanı alacağı merak konusu. Ev sahibi Auxerre, taraftarının desteğini arkasına alarak galibiyetle moral bulmayı hedeflerken, deplasmandaki Le Havre de kötü gidişi durdurup puan ya da puanlarla sahadan ayrılmak istiyor. Peki, Auxerre-Le Havre maçı ne zaman ve saat kaçta? Ligue 1 maçı hangi kanalda?

AUXERRE-LE HAVRE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fransa Ligue 1'in 9. haftasında oynanacak Auxerre-Le Havre maçı 26 Ekim Pazar günü saat 19.15'te başlayacak. Karşılaşma beIN CONNECT ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.