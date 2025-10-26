CANLI SKOR ANA SAYFA
Auxerre-Le Havre maçı ne zaman ve saat kaçta? Ligue 1 maçı hangi kanalda?

Auxerre-Le Havre maçı ne zaman ve saat kaçta? Ligue 1 maçı hangi kanalda?

Ligue 1'in 9. haftasında Auxerre, sahasında Le Havre'yi konuk edecek. 15 ve 16. sırada yer alan takımların mücadelesinde hangi ekibin kazanacağı merak ediliyor. Futbolseverler ise "Auxerre-Le Havre maçı canlı izle" konusunu araştıramayı sürdürüyor. Peki, Auxerre-Le Havre maçı ne zaman ve saat kaçta? Ligue 1 maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2025 Pazar 13:43
Auxerre-Le Havre maçı ne zaman ve saat kaçta? Ligue 1 maçı hangi kanalda?

Auxerre-Le Havre maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'in 9. haftasında heyecan dorukta: Auxerre, sahasında Le Havre'yi ağırlayacak. Ligde 15. ve 16. sıralarda yer alan iki ekip arasındaki mücadelede hangi tarafın üç puanı alacağı merak konusu. Ev sahibi Auxerre, taraftarının desteğini arkasına alarak galibiyetle moral bulmayı hedeflerken, deplasmandaki Le Havre de kötü gidişi durdurup puan ya da puanlarla sahadan ayrılmak istiyor. Peki, Auxerre-Le Havre maçı ne zaman ve saat kaçta? Ligue 1 maçı hangi kanalda?

AUXERRE-LE HAVRE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fransa Ligue 1'in 9. haftasında oynanacak Auxerre-Le Havre maçı 26 Ekim Pazar günü saat 19.15'te başlayacak. Karşılaşma beIN CONNECT ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

