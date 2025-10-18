CANLI SKOR ANA SAYFA
Marsilya - Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Marsilya - Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Milli maç arasının ardından yeniden Ligue 1 heyecanı başlıyor! Avrupa hedefini sürdüren Marsilya, bu hafta Orange Vélodrome’da Le Havre’ı konuk edecek. Roberto De Zerbi yönetiminde form grafiğini yükselten Marsilya, hem Ligue 1’de hem de tüm kulvarlarda üst üste beşinci galibiyetini almak istiyor. Konuk ekip Le Havre ise, ekim ayındaki araya girerken beraberlik uzmanı haline gelmişti. Peki, Marsilya evinde galibiyet serisini sürdürebilecek mi, yoksa Le Havre sürpriz bir sonuç mu alacak? Futbolseverler, “Marsilya Le Havre maçı hangi kanalda?”, “Marsilya maçı saat kaçta başlıyor?” ve “Marsilya Le Havre maçı canlı izle” sorularını araştırıyor. Tüm gözler bu kritik mücadelede olacak!

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2025 Cumartesi 15:28
Marsilya - Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Ligue 1'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Marsilya, milli aranın ardından taraftarı önünde Le Havre karşısında sahaya çıkıyor. Roberto De Zerbi'nin ekibi, şampiyon Paris Saint-Germain karşısında ortaya koyduğu mücadeleyle dikkat çekmişti. Bu kez hedef, tüm kulvarlarda beşinci galibiyeti almak. Le Havre ise son haftalarda beraberliklerle puan toplasa da deplasmanda zorlanıyor. Peki, Marsilya seriyi sürdürebilecek mi, yoksa Le Havre sürprize imza mı atacak? Futbolseverler "Marsilya Le Havre maçı canlı izle", "Marsilya maçı hangi kanalda?" ve "Marsilya Le Havre maçı saat kaçta başlıyor?" sorularının yanıtlarını araştırıyor. Peki, Marsilya - Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Marsilya-Le Havre maçını takip etmek için tıklayınız.

MARSİLYA - LE HAVRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Marsilya – Le Havre maçı, Fransa Ligue 1 kapsamında 18 Ekim 2025 tarihinde oynanacak. Karşılaşma saat 22:05 (TSİ) başlayacak.

MARSİLYA LE HAVRE MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN SPORTS 3 kanalında canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Marsilya'nın muhtemel ilk 11'i: Rulli; Weah, Pavard, Aguerd, Emerson; O'Riley, Vermeeren; Greenwood, Gomes, Paixao; Aubameyang

Le Havre'ın muhtemel ilk 11'i: Diaw; Nego, Sangante, Lloris, Zouaoui; Ndiaye, Seko, Kechta; Namli, Soumare, Mambimbi

