Angers Monaco maçı canlı izle! Fransa Ligue 1'in bu haftaki en dikkat çekici maçlarından biri, Cumartesi akşamı oynanacak Angers – Monaco karşılaşması olacak. Yeni teknik direktör Sebastien Pocognoli, Monaco'daki ilk maçına çıkarken, taraftarlar "Angers Monaco maçı ne zaman?", "Monaco maçı saat kaçta?" ve "Monaco maçı hangi kanalda?" sorularını sıkça araştırıyor. Kırmızı-Beyazlılar, son haftalardaki puan kayıplarına rağmen ligin en golcü takımlarından biri. Ancak savunmada verdikleri açıklar dikkat çekiyor. Angers Monaco maçı canlı izle seçenekleriyle futbolseverler, bu heyecan dolu mücadeleyi kaçırmak istemiyor. Peki, Angers - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fransa Ligue 1 Angers Monaco maçı CANLI izle!

ANGERS - MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Angers – Monaco maçı, Fransa Ligue 1 kapsamında 18 Ekim 2025 tarihinde oynanacak. Karşılaşma saat 20:00 (TSİ) başlayacak.

ANGERS MONACO MAÇI HANGİ KANALDA?

Angers - Monaco mücadelesi beIN SPORTS 2 kanalında naklen yayınlanacak.

ANGERS MONACO MAÇI NASIL İZLENİR?

Angers-Monaco maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

