Angers - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fransa Ligue 1 Angers Monaco maçı CANLI izle!

Angers - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fransa Ligue 1 Angers Monaco maçı CANLI izle!

AngersMonaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek? Ligue 1’in 8. haftasında heyecan dorukta! Monaco, yeni teknik direktörü Sebastien Pocognoli yönetiminde ilk sınavına Angers deplasmanında çıkıyor. Kırmızı-Beyazlılar, son üç resmi maçta galibiyet yüzü göremedi; peki yeni hoca ile bu şanssızlık sona erecek mi? Taraftarlar, “Angers Monaco maçı canlı izle”, “Monaco maçı hangi kanalda?” ve “Monaco maçı saat kaçta?” sorularının yanıtını araştırıyor. Peki, Angers - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar!

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2025 Cumartesi 15:04
Angers - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fransa Ligue 1 Angers Monaco maçı CANLI izle!

Angers Monaco maçı canlı izle! Fransa Ligue 1'in bu haftaki en dikkat çekici maçlarından biri, Cumartesi akşamı oynanacak AngersMonaco karşılaşması olacak. Yeni teknik direktör Sebastien Pocognoli, Monaco'daki ilk maçına çıkarken, taraftarlar "Angers Monaco maçı ne zaman?", "Monaco maçı saat kaçta?" ve "Monaco maçı hangi kanalda?" sorularını sıkça araştırıyor. Kırmızı-Beyazlılar, son haftalardaki puan kayıplarına rağmen ligin en golcü takımlarından biri. Ancak savunmada verdikleri açıklar dikkat çekiyor. Angers Monaco maçı canlı izle seçenekleriyle futbolseverler, bu heyecan dolu mücadeleyi kaçırmak istemiyor. Peki, Angers - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fransa Ligue 1 Angers Monaco maçı CANLI izle!

Angers-Monaco maçını canlı takip etmek için tıklayınız.

ANGERS - MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Angers – Monaco maçı, Fransa Ligue 1 kapsamında 18 Ekim 2025 tarihinde oynanacak. Karşılaşma saat 20:00 (TSİ) başlayacak.

ANGERS MONACO MAÇI HANGİ KANALDA?

Angers - Monaco mücadelesi beIN SPORTS 2 kanalında naklen yayınlanacak.

ANGERS MONACO MAÇI NASIL İZLENİR?

Angers-Monaco maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

👉 ANGERS MONACO MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ASpor CANLI YAYIN

