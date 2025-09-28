Fransa Ligue 1'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Taraftarlar ve futbolseverler, ligdeki her maçta olduğu gibi Angers-Brest karşılaşmasını da merakla bekliyor. Özellikle maçın yayın saati, hangi kanalda canlı izleneceği ve muhtemel 11'leri son günlerde arama motorlarında sıkça araştırılıyor. Futbolseverler, hem stadyum heyecanını kaçırmamak hem de maçın canlı skorunu ve özetlerini takip edebilmek için bu bilgileri öğrenmek istiyor. Peki, Angers-Brest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Angers-Brest maçını takip etmek için tıklayın.

ANGERS - BREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in önemli karşılaşmalarından biri olan Angers-Brest maçı 28 Eylül 2025 Pazar günü TSİ 18:15'te başlayacak.

ANGERS - BREST MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele, Bein Sports ve Bein Connect üzerinden canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Angers'ın muhtemel ilk 11'i: Koffi; Arcus, Camara, Lefort, Ekomie; Mouton, Belkebla, Belkhdim; Raolisoa, Peter, Kalumba

Brest'in muhtemel ilk 11'i: Coudert; Locko, Diaz, Chardonnet, Lala; Magnetti, Chotard; Mboup, Doumbia, Del Castillo; Ajorque