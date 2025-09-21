Auxerre-Toulouse maçı izle | Auxerre-Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Ligue 1)

Auxerre-Toulouse maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'in 5. haftasında futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Ligde istikrarlı bir başlangıç yapmak isteyen Auxerre ile Toulouse, haftanın kritik karşılaşmasında kozlarını paylaşacak. Sezona 3 puanlarla devam etmeyi amaçlayan iki ekip de hata yapmadan yoluna devam etmenin hesaplarını yapıyor. Özellikle, "Auxerre-Toulouse maçı canlı izle" aramaları futbol gündeminin öne çıkan konuları arasında yer alıyor. Peki, Auxerre-Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AUXERRE-TOULOUSE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fransa Ligue 1'in 5. haftasında oynanacak Auxerre-Toulouse maçı 21 Eylül Pazar günü saat 18.15'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports MAX 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.