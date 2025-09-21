CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fransa Ligue 1 Auxerre-Toulouse maçı izle | Auxerre-Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Ligue 1)

Auxerre-Toulouse maçı izle | Auxerre-Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Ligue 1)

Fransa Ligue 1'in 5. haftasında Auxerre ile Toulouse karşı karşıya gelecek. Yeni sezonun ilk haftalarında 3 puan alarak yoluna devam etmeyi hedefleyen iki takım da kritik maçta hata yapmak istemiyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi hazırlıklar tamamlanırken, futbolseverler "Auxerre-Toulouse maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Auxerre-Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2025 Pazar 12:21
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Auxerre-Toulouse maçı izle | Auxerre-Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Ligue 1)

Auxerre-Toulouse maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'in 5. haftasında futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Ligde istikrarlı bir başlangıç yapmak isteyen Auxerre ile Toulouse, haftanın kritik karşılaşmasında kozlarını paylaşacak. Sezona 3 puanlarla devam etmeyi amaçlayan iki ekip de hata yapmadan yoluna devam etmenin hesaplarını yapıyor. Özellikle, "Auxerre-Toulouse maçı canlı izle" aramaları futbol gündeminin öne çıkan konuları arasında yer alıyor. Peki, Auxerre-Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AUXERRE-TOULOUSE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fransa Ligue 1'in 5. haftasında oynanacak Auxerre-Toulouse maçı 21 Eylül Pazar günü saat 18.15'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports MAX 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'den Real Madrid'li yıldız için hamle!
F.Bahçe için flaş Catamo gelişmesi!
DİĞER
Galatasaray'da yıldız futbolcu Konyaspor maçında 11'e dönüyor! Okan Buruk'tan değişim kararı...
Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'in Trump iddialarına: Sağır duymaz uydurur
Okan Buruk'tan 3 isme kesik! Konyaspor maçında...
G.Saray'ın yıldız ismine psikolojik destek!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Paris FC-RC Strasbourg maçı ne zaman? Paris FC-RC Strasbourg maçı ne zaman? 12:18
İşte F.Bahçe maçının VAR'ı! İşte F.Bahçe maçının VAR'ı! 12:12
Kasımpaşa-F.Bahçe maçı detayları! Kasımpaşa-F.Bahçe maçı detayları! 11:51
Borussia Dortmund-Wolfsburg maçı ne zaman? Borussia Dortmund-Wolfsburg maçı ne zaman? 11:48
Bayer Leverkusen-Mönchengladbach maçı ne zaman Bayer Leverkusen-Mönchengladbach maçı ne zaman 11:44
Eintracht Frankfurt-Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Almanya Bundesliga Eintracht Frankfurt-Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Almanya Bundesliga 11:41
Daha Eski
Arsenal-Manchester City maçı ne zaman? Arsenal-Manchester City maçı ne zaman? 11:32
Sunderland-Aston Villa maçı ne zaman? Sunderland-Aston Villa maçı ne zaman? 11:24
Bournemouth-Newcastle United maçı ne zaman? Bournemouth-Newcastle United maçı ne zaman? 11:19
F.Bahçe için flaş Catamo gelişmesi! F.Bahçe için flaş Catamo gelişmesi! 11:19
Inter-Sassuolo maçı ne zaman? Inter-Sassuolo maçı ne zaman? 11:10
Fiorentina-Como maçı ne zaman? Fiorentina-Como maçı ne zaman? 11:03