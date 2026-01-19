CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor'da Fatih Tekke açıklaması!

Trabzonspor'da Fatih Tekke açıklaması!

Trabzonspor, başarılı teknik direktörü Fatih Tekke'nin maaşının revize edildiğini duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika TS spor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2026 Pazartesi 18:51
Trabzonspor'da Fatih Tekke açıklaması!

Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bordo-mavili kulübün resmi kanalları üzerinden başarılı çalıştırıcının maaşının revize edildiği açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Sayın Fatih Tekke ile olan 30.06.2029 bitiş tarihli Teknik Adam Sözleşmesinin ücret kısmına ilişkin hükümleri aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre; Sayın Fatih Tekke ve ekibinin ücreti, Ocak 2026 dan itibaren başlamak üzere aylık net 7.5 milyon TL olarak yıllık net 90 milyon TL garanti ücret olacak şekilde revize edilmiştir." ifadeleri yer aldı.

