Beşiktaş-Kayserispor MAÇI CANLI İZLE | BJK maçı şifresiz nasıl izlenir?

Beşiktaş-Kayserispor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Sergen Yalçın yönetiminde ikinci devreye etkili bir başlangıç yapmayı hedefleyen Kara Kartal, Dolmabahçe'de oynanacak mücadele hata yapmak istemiyor. Heyecan dolu karşılaşmayı kazanarak 32 puana yükselmenin hesaplarını yapan siyah-beyazlılarda hangi isimlerin ilk 11'de başlayacağı merak ediliyor. Futbolseverler ise "Beşiktaş-Kayserispor maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Beşiktaş-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ-KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak Beşiktaş-Kayserispor maçı 19 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ-KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş-Kayserispor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ-KAYSERİSPOR MAÇI ÖNCESİ SON DURUM

Beşiktaş ile Kayserispor, Pazartesi akşamı Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de ikinci yarının başlamasıyla birlikte her iki ekip de 2026 yılına galibiyetle başlamak istiyor.

Lig tablosunda farklı hedeflere sahip olan iki takım da son haftalarda yenilgi yüzü görmeden sahaya çıkacak olmasıyla dikkat çekiyor. Bu durum, karşılaşmayı daha da ilgi çekici hale getiriyor.

BEŞİKTAŞ'TA YÜKSELEN FORM GRAFİĞİ

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde Beşiktaş'ın sezon içindeki performansı zaman zaman dalgalı seyretse de, Kasım ayı başından itibaren istikrar yakalandığı görülüyor. Siyah-beyazlı ekip, tüm kulvarlarda oynadığı son sekiz maçta yenilgi almadı; bu süreçte beş galibiyet ve üç beraberlik elde etti. Bu olumlu hava yeni yıla da taşındı. Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda Keçiörengücü'nü 3-0 mağlup ederek moral depoladı.

İSTATİSTİKLER BEŞİKTAŞ'I İŞARET EDİYOR

Tarihsel veriler ve son dönem form durumu, Pazartesi günü oynanacak mücadele öncesinde ev sahibi Beşiktaş'ı favori konuma getiriyor. Siyah-beyazlılar, Kayserispor ile oynadığı son sekiz resmi maçta yenilgi yaşamadı; bu süreçte yedi galibiyet ve bir beraberlik aldı.

Beşiktaş, Süper Lig'de Kayserispor'a karşı oynadığı son 10 maçta da mağlup olmadı ve bu karşılaşmaların dokuzunu kazandı. Ayrıca son üç lig maçını gol yemeden kazanırken, sezonun ilk yarısında Kayserispor'u 4-0'lık skorla mağlup etmişti.

AVRUPA HEDEFİ İÇİN KRİTİK MAÇ

Beşiktaş'ın ligde dördüncü sıraya sadece üç puan uzaklıkta olması, bu maçın önemini daha da artırıyor. Alınacak bir galibiyet, aynı saatte sahaya çıkacak ve Avrupa kupaları potasında yer alan Göztepe üzerinde baskı oluşturabilir.

KAYSERİSPOR İÇİN ZORLU DEPLASMAN

Kayserispor cephesinde ise hedefler daha sınırlı. Sarı-kırmızılı ekip, sezonun ilk yarısında yalnızca iki lig galibiyeti alabildi ve gol averajıyla düşme hattında yer alıyor. Bu nedenle Beşiktaş deplasmanında alınacak bir beraberlik bile önemli bir kazanım olarak görülüyor. Takımın yaşadığı en büyük sorun ise beraberlikler. Ligde en fazla beraberlik alan takım olan Kayserispor'da, Ekim ayında Markus Gisdol'un yerine göreve gelen Radomir Dalovic, ligdeki iki galibiyeti de alan teknik adam oldu.

SAVUNMA SORUNU VE DEPLASMAN UMUDU

Kayserispor, ligde 33 gol yiyerek en kötü savunma istatistiğine sahip takım konumunda. Savunma direncini artırmak, Dalovic'in önümüzdeki süreçteki en önemli hedefi olacak. Bu sorun çözüldüğü takdirde, beraberliklerin galibiyete dönüşmesi mümkün olabilir. Öte yandan, Kayserispor'un deplasman performansının iç saha maçlarına kıyasla daha iyi olması dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar deplasmanda daha fazla gol atarken, daha az gol yedi. Bu göreceli direnç, İstanbul deplasmanı öncesinde konuk ekip adına umut verici bir detay olarak öne çıkıyor.

BEŞİKTAŞ-KAYSERİSPOR MAÇI HAKEMİ

TFF, Beşiktaş-Kayserispor maçı hakeminin Ozan Ergün olduğunu açıkladı. Ergün'ün yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Bahtiyar Birinci yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Melih Aldemir üstlenecek. Beşiktaş-Kayserispor maçı VAR hakemi koltuğunda Cihan Aydın yer alırken, AVAR'da ise Murat Altan görev yapacak.